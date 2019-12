Mor til fire på kontanthjælp blev multimillionær på ti dage

Den 51-årige mor til fire Anita Campbell fra den engelske by Seaham i området Durham har gennem længere tid været på kontanthjælp og kæmpet for at få pengene til at slå til for sig selv og sine fire børn. Men det er nu et overstået kapitel. Anita Campbell vandt nemlig for nylig næsten ni millioner kroner på online-bingo i løbet af kun ti dage.

Først vandt Anita 597.000 britiske pund, men kun ti dage senere vandt hun yderligere 522.000 pund. Et samlet beløb på næsten ni millioner danske kroner.

Det skriver flere medier, heriblandt Sunderland Echo, Metro, Liverpool Echo og Mirror

Anita Campbell kom på det britiske kontanthjælps-system Universal Credit på grund af dårligt helbred, men som nyslået millionær har hun allerede foræret sin aldrende far et nyt hjem samt taget på tiltrængte shoppe-ture med sine fire børn. Og bedst af alt har Anita også fået betalt al sin gamle gæld.

Herunder kan du se et opslag fra Daily Mail, der også har bragt historien på Facebook:

Til den britiske avis Mirror siger Anita følgende om sit utrolige held:

- Det er stadig, som om det er en drøm. Jeg er helt rundt på gulvet og kan stadig ikke tro på det, siger Anita og tilføjer:

- Jeg tænkte med det samme, at nu kan jeg hjælpe mine børn, fortæller Anita, der også har købt legetøj til sit barnebarn på fem år.

- Han ringede til mig og spurgte, om jeg nu var rig, og så spurgte han: Kan du købe noget Lego til mig?

Anita tænker dog stadig lidt tilbage på sin tid på kontanthjælp, der har varet lidt længere end et år.

- Det har været en hård tid. Jeg tabte mig adskillige kilo. Jeg var ikke i stand til at spise ordentligt. Og det har haft en effekt på min sukkersyge.

Men nu er lykken vendt, og Anita er allerede flyttet ud af sin lejelejlighed og ind i en ny bolig. Hun har foræret alle sine gamle møbler væk og har desuden betalt gælden fra sin mors begravelse sidste år.