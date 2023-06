Mor til niårig i chok: Mand slog min datter i Tivoli

En ellers hyggelig tur i Tivoli endte forfærdeligt for en lille familie, da en niårig pige blev udsat for en grim oplevelse i Skærsilden

Et slaraffenland for børn og barnlige sjæle.

Tivoli er et yndet besøgsmål, når de små skal luftes, men en tur i forlystelsesparken efterlod søndag alt andet end gode minder hos Maaliaaraq Engell.

Med sine to børn under armen besøgte hun parken, hvor familien havde en hyggelig dag. Lige indtil den tog en voldsom drejning.

- Jeg har stort set ikke sovet siden. Jeg er chokeret, ked af det og vred, siger Maaliaaraq Engell mandag til Ekstra Bladet.

I Skærsilden, Tivolis indendørs legeplads, blev hendes 9-årige datter nemlig slået af en voksen mand søndag eftermiddag, fortæller hun.

'Dum og grim mand'

Netop Skærsilden er i høj kurs hos Maaliaaraq Engells 9-årige datter og 10-årige søn, som mange gange har besøgt legepladsen.

Annonce:

- De elsker Skærsilden og hygger sig altid fint derinde. Jeg stod lige uden for døren, og det har de prøvet før, så vi var allesammen trygge ved det, forklarer hun.

- Så kommer min søn pludselig ud med min datter, som er fuldstændig ødelagt. Hun græder meget voldsomt og er dybt påvirket.

Maaliaaraq Engells datter er autist, og derfor er hun særlig sårbar.

- Hun fortæller, at hun er blevet slået på halsen af en 'dum og grim' mand, hvilket er hendes måde at udtrykke vrede på, husker den fortvivlede mor.

Maaliaaraq Engell fortæller, at hun nærmest ikke har sovet siden episoden, fordi hun har været chokeret, vred og ked af det. Privatfoto

I minutterne efter kommer en gruppe unge ud af Skærsilden og siger til den rystede familie, at de også var stødt på en ubehøvlet og truende mand.

- Der var også en dame, der spurgte, om det var os, der havde været udsat for det. Hendes søn havde set det og var også i chok over det, siger Maaliaaraq Engell.

Får ondt i maven

Maaliaaraq Engell har kun roser tilovers for vagterne i Tivoli, som hurtigt skred til handling og hjalp hendes datter.

Det ændrer dog ikke på oplevelsens alvorlige karakter.

Annonce:

- Min datter har det rigtig skidt og er meget vred og berørt af det.

- Jeg frygter, at det kommer til at sætte sig i vores familie. Især fordi hun har nogle ekstra behov som autist. Jeg nægter, at det skal være et vilkår.

- Hun skal kunne gå på en legeplads uden at være bekymret for at blive slået. Og så lige i Tivoli, som jo er børnenes sted. Jeg får ondt i maven ved tanken, siger Maaliaaraq Engell.

Politiet bekræfter

Efter episoden har Maaliaaraq Engell delt et opslag på Facebook, hvor hun beskriver episoden og deler et signalement af manden. Det er i skrivende stund blevet delt mere end 2000 gange, og tæt på 1000 mennesker har interageret med opslaget.

Mandag tog hun på politistationen for at indgive en anmeldelse af manden, som efter episoden forlod Tivoli.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, og i et skriftligt svar bekræfter politikredsen, at sagen er anmeldt, og at den nu efterforskes.

Maaliaaraq Engell fortæller, at hun oplevede, at politiet tog anmeldelsen alvorligt.

- Jeg er glad for, at min datter ved, at det bliver taget alvorligt. Og at hun ved, at der ikke er nogen, der skal slå hende.

- Hun har haft fri fra skole mandag. Vi prøver bare at få slappet af og hygget os sammen, lød det fra moren mandag aften.