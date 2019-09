Mor til nyfødt baby havde været hjernedød i 117 dage

En sund lille pige på 2,13 kg blev født ved kejsersnit 117 dage efter, at moderen blev erklæret hjernedød

Tjekkiske læger lykkedes med en helt utrolig operation, da de 15. august hjalp et barn til verden, 117 dage efter barnets mor var erklæret hjernedød.

Det skriver The Independent.

Barnet, en lille pige som vejede 2,13 kilo og målte 42 cm, blev taget ved kejsersnit og var sundt og raskt ved fødslen. Ifølge hospitalet er der tale om rekordlang tid, hvor graviditeten har været kunstigt opretholdt.

Barnets mor fik et slagtilfælde i april og blev erklæret hjernedød kort tid efter ankomsten til hospitalet. Derefter begyndte lægernes kamp for at redde det ufødte barn.

Kvinden blev holdt kunstigt i live, og for at stimulere barnets vækst bevægede man regelmæssigt kvindens ben, som om hun gik.

Barnets far og andre familiemedlemmer var til stede, da den lille pige kom til verden.

- Det har virkelig været et bemærkelsesværdigt forløb, hvor hele familien har stået sammen... uden deres støtte og interesse ville det aldrig være endt sådan, siger Pavel Ventruba, som er leder af afdelingen for gynækologi og obstetrik på hospitalet, til mediet.

Kort tid efter barnet var blevet hjulpet til verden, afsluttede lægerne den behandling, der holdt moderen kunstigt i live.