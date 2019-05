Mor til seks raser over børns frokost: Nu blander stjernekok sig

Den britiske mor er forarget over, at skolen ikke ville give hendes børn en ordentlig frokost

Moderen Katrina Dakin er rasende over, at hendes børn kun fik serveret brød med smør til frokost, fordi hun ikke betalt 16 pund svarende til omkring 138 danske kroner til skolen.

Det skriver det lokale engelske medie LeicestershireLive.

Den 31-årige mor til seks var faldet i søvn efter, at hun havde arbejdet en 12-timers vagt som hjemmehjælper og så derfor ikke skolens beskeder om, at hun skyldte pengene.

Skolen havde skrevet en sms til moderen, hvor de beskrev, at selvom drengene ikke havde penge med i skole, havde de bestilt frokost. Hvis der ikke blev betalt inden klokken 11, ville de to drenge ikke modtage deres frokost.

Katrina Dakins seks børn fra venstre: Callum, Levi, Tyler, Kaitlin, Poppy og Lilly. Foto: Privat

En time efter den første besked kom en ny, hvor skolen skrev, at de ikke havde modtaget pengene, og drengene derfor ville blive serveret brød med smør og et æble i stedet for den frokost, de andre børn på skolen modtog.

Havde ikke set beskeden

Katrina har til mediet udtalt, at hun er meget forarget over den frokost, skolen valgte at servere for børnene.

- Hvis jeg sendte mine børn i skole med brød og smør, ville de sociale myndigheder ringe på min dør med det samme. Det er jo forsømmelse af børnene.

Hun forklarer, at hun ikke havde svaret på beskeden eller overført pengene, fordi hun var gået i seng efter sin lange nattevagt.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Sms'erne, som den 31-årige mor modtog fra skolen. Foto: Privat

- Jeg arbejder om natten, så da jeg så beskeden, da jeg vågnede klokken halv to om eftermiddagen, betalte jeg jo med det samme. Jeg skyldte skolen omkring 16 pund, men de ved, at jeg altid betaler det. Hvis skolen havde konfronteret mig med det, da jeg afleverede dem ved skolen om morgenen, ville jeg jo også have betalt det, fortæller hun.

Børnene vil ikke længere spise skolens mad

Efter beskeden om sønnernes manglende frokost tog moderen også hen på skolen for at hente dem tidligt.

Hun fortalte, at drengene var meget sultne.

- Det er ulækkert, at lade dem sidde foran deres venner, når de kun får brød og smør, fortæller hun.

- De fortalte mig, at de var blevet kaldt op på kontoret væk fra deres venner, hvor de blev bedt om at vente på deres brød med smør.

Katrina har efterfølgende snakket med sine sønner, der fortalte hende, at de aldrig vil spise skolens mad igen.

Ikke fair over for andre forældre

En talsperson fra skolen har udtalt sig i forbindelse med sagen om frokosten.

- Hos Ravensdale er vi meget stolte over kvaliteten af vores mad. Vi har dog ikke råd til at lade børnene få gratis mad, hvis de ikke er berettigede til det, og det er heller ikke fair over for de andre forældre. Vores politik er, at når en forældre skylder over ti pund, så får barnet ikke noget mad. I disse tilfælde vil børnene få brød med smør. Det virker som den bedste mulighed, der er fair over for de andre forældre, lyder det.

Stjernekokken Jamie Oliver har også blandet sig i debatten og har udtalt til et radioprogram, at det aldrig skal gå ud over børnene.

- Uanset hvad der sker, skal intet britisk skolebarn nogensinde opleve, at de ikke må få mad i deres skole.

- Den største gave du kan give en underviser er et barn, der er mæt. Så kan de koncentrere sig, og de kan fokusere.