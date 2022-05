Mor til skoleskyder fra Texas: Han kunne være aggressiv

Den 18-årige mand, der tirsdag dræbte 19 børn og to lærere på en grundskole i Texas, bliver taget i forsvar af sin mor.

I et interview med amerikanske ABC News siger Adriana Reyes, at hendes afdøde søn 'ikke var et monster', men hun erkender samtidig, at han kunne 'være aggressiv'.

- Nogle gange blev jeg ængstelig og kunne tænke, hvad er han ude på?, siger Reyes i interviewet, inden hun sætter nogle flere ord på sin søn.

- Han kunne være aggressiv. Især hvis han blev rigtig sur.

Det er første gang, at Adriana Reyes udtaler sig om tragedien, der tirsdag udspillede sig i byen Uvalde på Robb Elementary School.

Hendes søn Salvador Ramos er mistænkt for at have købt to halvautomatiske rifler kort efter sin 18 års fødselsdag, som han siden brugte til at udføre det næstmest dødelige skoleskyderi i USA's historie.

Politiet har oplyst, at 19 børn fra tredje- og fjerdeklasse samt to lærere blev dræbt under skyderiet. Yderligere 17 blev såret - heriblandt tre betjente.

18-årige Ramos blev efter knap en time på skolen selv dræbt af politiet.

Inden Ramos nåede hen til skolen, skød han også sin bedstemor. Hun er ifølge politiet i stabil tilstand på hospitalet.

- Vi har alle en vrede i os, og nogle mennesker har det mere end andre, siger Adriana Reyes om sin søns handlinger.

Hun tilføjer, at hun ikke var bekendt med, at hendes søn havde købt våben, mens hun også gentagne gange udtrykker sin sympati til de dræbte og deres familier.

- De stakkels børn. Jeg er uden ord. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige om de stakkels børn, siger en grådkvalt Reyes til ABC News.

Flere af Salvador Ramos' tidligere klassekammerater oplyser til mediet, at den unge mand havde ry for at true og slås med sine medstuderende.

De siger også, at Ramos' adfærd de sidste to år blev mere og mere foruroligende, og at han blandt andet forfulgte flere af sine klassekammerater.

