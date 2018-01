Mor til syv bliver forvekslet med sine døtre: Kan du se hvem der er moren?

Det er ikke til at se, hvis man ikke lige ved det. Eller kigger på fødselsattesten.

Men Jessica Enslow fra Utah i USA er 43 år.

Og faktisk har hun aldrig været i bedre form eller set bedre ud. Jessica er mor til syv børn, men mange tror, at hun er søster til sine døtre.

Men sådan har det ikke altid været. Da Jessica fødte sit første barn som 19-årig i 1994, begyndte hendes vægtproblemer. Og det var svært for hende at komme tilbage til sin normale vægt efter fødslen.

- Jeg kom bogstavelig talt hjem fra hospitalet og trak mine bukser på fra før graviditeten, men fandt ud af, at jeg kun kunne hive dem op til midt på låret, fortæller hun til Daily Mail.

Det blev ifølge den 43-årige mor starten på en lille depression.

Siden sit første barn, er Jessica blevet mor til seks børn mere - senest i 2013. Men med hjælp og støtte fra hendes mand og ældste børn, er det de sidste par år lykkedes for Jessica at lægge nutellaen fra sig, som hun 'plejede at spise med ske'.

I stedet er hun begyndt at træne og spise sundere.

I dag træner Jessica tre gange om ugen, mens hendes børn er i skole. Hun har også oprettet en profil på Instagram, hvor hun nu har over 129000 følgere. Her deler hun træningsvideoer og billeder, der viser, hvor langt hun er kommet.

Hun skriver på et opslag:

- Der er en masse mødre derude, der har lavet en masse forbedringer derhjemme. Lav modifikationer, hvis det er nødvendigt, men vi kan alle forbedre vores sundhed, hvis vi virkelig vil.

Hun understreger, at vægtøgningen er en del af det at blive gravid og få børn, og at 'størstedelen af mødre ikke ville bytte deres børn for en perfekt krop, fordi alle ved, at det er en del af pakken'.

Men Jessica forklarer også, at der er meget man kan gøre. Hun undgår selv junkfood, efter hun er rundet 40 år, da hendes stofskifte 'ikke kan klare en burger, pomfritter, en milkshake og dessert en eller to gange om ugen'.

