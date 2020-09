Mor til syv udpeget af Trump: Skabte overskrifter for tre år siden

Donald Trump har fundet sin afløser for den afdøde højesteretsdommer Ruth Bader Ginsberg.

Valget er faldet på Amy Coney Barret, der beskriver sig selv som ærkekonservativ og en 'hengiven katolik'.

Hvis hun godkendes af Senatet til den magtfulde post, bliver hun den yngste højesteretsdommer nogensinde.

Amy Coney Barrett er abortmodstander og tilhænger af en liberal våbenlovgivning. Foto: Ritzau Scanpix

Selv lagde præsident Trump ikke skjul på sin begejstring over den 48-årige mor til syv, da hun blev præsenteret på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til søndag dansk tid.

- Det er en ære for mig at nominere en af vores nations mest eminente og talentfulde juridiske person til Højesteret, sagde Trump.

- Du kommer til at blive fantastisk. Du er meget kvalificeret til det her job.

Splitter Republikanerne

Pladsen i USA's højesteret er blevet ledig, efter at det liberale ikon Ruth Bader Ginsburg døde efter længere tids sygdom 18. september.

Trumps beslutning om at nominere en efterfølger blot halvanden måned før næste valg har delt vandene i hans eget parti. Blandt andet partifællen, den republikanske senator Susan Collins, advaret mod at udpege en ny kandidat så tæt på valget.

- For at være fair over for det amerikanske folk, der enten skal genvælge en præsident eller vælge en ny, så bør præsidenten, der vælges 3. november, tage beslutningen om en livstidsudpegelse til Højesteret, skrev Collins på Twitter kort tid efter Ruth Bader Ginsbergs død.

Abortmodstander

Vælges Trumps kandidat, Amy Coney Barrett, kan hun vippe balancen i landets højeste domstol til højre i årtier.

Amy Coney Barrett fra Louisiana er troende katolik og tilhører bevægelsen Catholic Charismatic Renewal. Hende og manden, Jesse Barrett, er med i People of Praise, der er et fællesskab, som 'støtter hinanden økonomisk, materielt og spirituelt'.

Amy Conet Barretts syv børn var med i Det Hvide Hus, da nomineringen blev afsløret. Foto: Ritzau Scanpix

Hun går ind for en stram udlændingepolitik, men er modstander af abort og en strammere våbenlov.

Flere demokrater frygter derfor, at Amy Coney Barrett vil forsøge at omstøde højesteretsafgørelsen 'Roe mod Wade', der i 1973 sikrede kvinder i USA retten til abort.

Skabte overskrifter

Hun har tidligere sagt, at hun er 'rettroende katolik', og at en karriere som dommer ikke skal ses som en måde at opnå tilfredshed, prestige eller penge, men som et middel til at tjene Gud. Det skriver The Guardian.

Hendes religion skabte allerede overskrifter for tre år siden, da hun blev udpeget til den føderale appeldomstol af Donald Trump.

- Du kommer til at blive fantastisk, sagde Trump på pressemødet natten til søndag dansk tid. Foto: Ritzau Scanpix

Under godkendelseshøringen sagde den demokratiske senator Dianne Feinstein, at Barrett længe havde troet, at hendes 'religiøse overbevisninger bør sejre' og tilføjede, at det var 'bekymrende'.

Donald Trump regner med, at Barrett hurtigt vil blive godkendt af Senatet, som er det kammer i Kongressen, der udspørger og godkender føderale dommere. I Senatet, hvor Republikanerne har flertallet, skal hun svare på hundredvis af spørgsmål.

Med Amy Coney Barrett på dommerbænken vil seks ud af ni dommere være udvalgt af republikanske præsidenter.

