Mor til to: Gik ikke ud med skraldet i fem år

De fleste af os har formentlig været udsat for en stinkende skraldespand, hvis man liiige har glemt at gå ned med den en dag eller to.

Dog må synet af den lejlighed, der tirsdag medvirker i det engelske tv-program 'Grime and Punishment: Dirty Britain', alligevel komme som et chok for de fleste:

Dyre-ekskrementer, urin-inficerede håndklæder og fem års affald var bare nogle af rædsler, der var finde i hjemmet i Birmingham, der tilhørte en enlig mor til to.

- Det er en blanding af kattetis, hundelort - gamle kartoner, ødelagte kasser. Det er på grænsen til at være en biologisk katastrofe, siger Caz, der er den ene af de to rengørings-eksperter, der kommer de britiske familier til undsætning, i programmet.

Madrassen stod ikke til at rede. Den var desuden dækket til af mug. Foto: PR

Alle typer

Her lyder det desuden fra de to eksperter Caz og T, at de mennesker, der lever under forhold som i lejligheden, kan være hvem som helst.

- Sygeplejersker, dommere. Vi har endda hjulpet en millionær. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket samfundslag du kommer fra, siger Caz.

Før rengøringsarbejdet overhovedet kunne komme i gang, blev der fyldt mere end 300 skraldesække med skidt.

Derefter fulgte mere end fire dages arbejde, før renoveringsholdet endelig kunne komme til at færdiggøre transformationen af lejligheden.

- Folk vil altid spørge, hvorfor kvinden ikke selv var i stand til at løse problemet, siger T og fortsætter:

- Hun havde mistet alt håb og i stedet for at smide tingene ud, har hun smidt tingene ind i sit soveværelse - hendes egen lille losseplads, som hun har levet på.

Ifølge The Sun led både kvinden og kvindens udlejer af mentale problemer.