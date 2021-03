Mor til transkønnet: Der skal slet ikke være en aldersgrænse

Det Etiske Råd anbefaler nu, at børn ned til 10-12 år kan skifte juridisk køn. Forening hilser tiltaget velkomment, men så gerne, at der slet ikke var en aldersgrænse

Hvornår er man egentlig gammel nok til at tage stilling til sin egen kønsidentitet?

Som loven er i dag, kan transkønnede først skifte juridisk køn - det vil sige CPR-nummer - når de er fyldt 18 år. Men Det Etiske Råd anbefaler nu, at regeringen ændrer det, så det kan ske allerede fra 10-12 års alderen.

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn hilser anbefalingen velkommen, men så gerne, at der slet ikke var en aldersgrænse, når det kommer til juridisk kønsskifte.

- Grundlæggende synes vi, det er godt, at også unge under 18 år kan få adgang til at skifte CPR-nummer. Vi havde bare ønsket, at der slet ikke skulle være en aldersgrænse, siger forperson Marie Elisabet Lind-Thomsen, der selv er forælder til en transkønnet.

- Men kan et lille barn godt tage stilling til det?

- Vi oplever børn helt nede i børnehavealderen, der ikke er i tvivl. Hvis et barn er overbevist om, at det er født med det forkerte køn, så er det ikke uden grund. Som voksne tænker vi ikke altid på, hvor vigtigt det er at blive inviteret til den rigtige børnefødselsdag for eksempel, men for et barn betyder det meget.

- Men er det så ikke snarere vores kønsopdeling af børnene, der er problemet?

- Det bør man også arbejde med, jo, men det er bare en meget større forandring, der i så fald skal til. Et CPR-nummer er en lille, administrativ ændring, som vil gøre livet meget nemmere for nogle børn.

Som forperson i foreningen møder Marie Elisabet Lind-Thomsen mange fordomme og bekymringer fra folk, der tror, at juridisk kønsskifte også handler om behandlinger og operationer, der påvirker det fysiske.

- Det handler slet, slet ikke om behandling så tidligt, men om at få et CPR-nummer, der passer til éns identitet. Det er en lillebitte ændring, som gør en stor forskel, forklarer hun.

Marie Elisabet Lind-Thomsen påpeger, at vi bruger vores CPR-nummer i rigtig mange sammenhænge, som vi ikke tænker over til dagligt.

Eksempelvis har det en betydning for noget så simpelt for, hvilket navn, en dreng eller pige kan have. Og hvilke lister, man kommer på i sin skole.

- Når børn starter i skolen, bruger vi Aula, der er baseret på CPR-nummeret, hvor man kan trække lister over drenge og piger. Der vil transkønnede børn komme til at stå forkert. Det er et meget konkret eksempel på problemet. De bliver mødt forkert i forhold til deres kønsidentitet, siger Marie Elisabet Lind-Thomsen.

Blev født som pige: Hans spejlbillede gav ham lyst til at kaste op

Hun mener grundlæggende, det er et problem, at identitet og følelser omkring det at skifte køn hos transkønnede bliver set på som noget useriøst, der går væk igen.

- Når man bruger vendinger som 'at føle sig som et køn', så lyder det ikke alvorligt. Men identitet ér jo alvorligt og seriøst. Det er ikke noget, børnene finder på, siger Marie Elisabet Lind-Thomsen.