Mor til tre død efter kirurgisk numseløft til 25.000 kroner

Den 29-årige Leah Cambridge fra Leeds i England er afgået ved døden for to dage siden, efter at hun havde gennemgået et kirurgisk numseløft til 25.000 kroner på klinikken 'Elite Atercare Clinic' i den tyrkiske by Izmir. Leah Cambridge kollapsede umiddelbart efter det kirurgiske indgreb og døde kort efter på operationsbordet.

Leah Cambridge efterlader sig tre børn samt sin dybt ulykkelige ægtemand Scott Franks, der udtaler til medierne, at han stadig venter på svar med henblik på, hvorfor Leah døde. Scott har også oplyst, at Leah fik hele tre hjerteanfald efter operationen, før hun døde.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Metro, The Sun og Daily Mail.

Scott Franks ses her med sin elskede kone Leah. Hun døde for to dage efter en kirurgisk operation i Tyrkiet. (foto: Privatfoto)

Leah Cambridges ægtemand, Scott Franks, har også lagt adskillige opslag ud på sin Facebook, hvor han beskriver, hvor inderligt han savner sin afdøde hustru.

Indtil videre peger meget på, at der angiveligt er opstået komplikationer i forbindelse med Leah Cambridges kirurgiske indgreb. Lægerne var efterfølgende ikke i stand til at redde den 29-årige kvindes liv.

Til Daily Mail forklarer Scott følgende:

- Leah var under bedøvelse, da der opstod komplikationer, fordi der kom fedt ind i hendes blod i forbindelse med operationen. Det førte til, at ilt-procenten i blodet faldt.

Leah fik foretaget et såkaldt 'brasiliansk numseløft'. Det vil sige, at man fjerner fedtdepoter fra andre steder i kroppen f.eks. fra maven og placerer dem i ballerne.

Den 31-årige Scott Franks fortæller, at han er knust af sorg. Han beder i øvrigt folk om at tænke over risikoen, hvis de også har planlagt at få foretaget et lignende kirurgisk indgreb.

- Folk er nødt til at være klar over de situationer, der kan opstå i forbindelse med denne form for behandling. Vi venter stadig på svar med henblik på tragedien, fortæller Scott til avisen The Sun.

Leah og Scott nåede at være sammen i ti år. (Foto; Privatfoto)

Scott er i øvrigt fløjet til Tyrkiet for at bringe liget af Leah Cambridge hjem til England samt for at finde ud, hvad der egentlig gik galt i forbindelse med den kirurgiske operation.

På Facebook har han blandt andet skrevet følgende:

'Jeg kan slet ikke tro på, at jeg nu tager afsted for at sige et sidste farvel til min elskede. Det her bliver det hårdeste, jeg har gjort i mit liv. Jeg er så bange. Det gør ondt. Jeg elsker dig bare så meget og vil gøre det resten af mit liv. Jeg vil efterlade en fri plads ved middagsbordet til dig. Og jeg vil sørge for, at vores børn altid vil huske dig for alle de gode ting, du har gjort. Hvil dig i paradiset din vidunderlige person. Jeg elsker dig.'