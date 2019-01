Mor til tvillinger: Børnehaven forbød mig at amme foran børnene

En 38-årig mor til fire nægtede, ifølge sin beretning, at give sig, da børnehaven bad hende gå ind i et privat rum med sine sultne børn

Den 38-årige fotograf Jennifer Mancuso fra Ohio er mor til fire døtre - fireårige Parker, Piper på tre år og tvillingepigerne Aria og Asher, der er halvandet år gamle. Foruden hendes tre stedbørn, Adriana, Vegah og Copeland på henholdsvis tretten, ni og syv år.

På sin Instagram-side, på sin egen hjemmeside, og sågar også med en lang række videoer på Youtube beretter den 38-årige mor om det, hun kalder for sin 'tvillinge-ammerejse'.

Den 38-årige fotograf og mor til syv deler ofte billeder af sin amning med sine læsere og følgere på internettet. Foto: MDWfeatures / @jennifer.mancuso

Efter at have ammet sine to ældste piger helt indtil de selv valgte at sige stop, 'tandem-ammer' hun nemlig nu tvillingerne, og har derfor stort set ammet nonstop i fire år.

Se også: Mor deler stærkt billede af smertefuld amning

Og det giver altså anledning til en del billeder og amme-relaterede historier, som Jennifer Mancuso ivrigt deler på nettet.

Upassende for skolebørn

En af sine historier om udfordringerne, man møder som ammende mor til tvillinger, har hun delt med Media Drum World.

Jennifer Mancuso arbejder med sine egne ord for at 'normalisere' amning i det offentlige rum. Det gør hun ved at dele sine egne oplevelser og ved at gøre opmærksom på oplevelser som den, hun havde i sine tvillingedøtres børnehave. Foto: MDWfeatures / @jennifer.mancuso

Her fortæller hun om en dag tilbage i august 2017, hvor hun efter sit eget udsagn blev mødt af kritik, da hun satte sig ned i børnehaven for at amme sine tvillingedøtre.

Straks, siger Jennifer Mancuso til mediebureauet, bad en ansat hende om at rykke hele amme-seancen ind i et lillebitte personalerum, med henvisning til, at nogle af børnene i institutionen var i 'skole-alderen', hvilket gjorde det upassende for dem at se hende amme.

Jennifer Mancuso har født fire børn indenfor tre år. De første to ammede hun til de selv sagde stop. De to yngste får stadig bryst. Foto: MDWfeatures / @jennifer.mancuso

- Stedets leder stemte i, og sagde, at det også var for at beskytte de andre forældre, som kunne blive stødt over det på grund af deres religion. Jeg fnyste højt og gik i vantro hjem og delte det på min Instagram, fortæller den 38-årige mor.

Ingen ville give sig

På grund af min planlægning med de to ældre børn, fungerer det bedst for mig at amme tvillingerne ved aflevering og afhentning, siger hun til Media Drum World.

Se også: Manden hader det og folk stirrer - men 29-årige Sophie nægter at droppe sin specielle vane

Ifølge hendes beretning om den unavngivne børnehave fortsatte det med en del uenige ordvekslinger mellem hende og lederen. Men ingen af dem ville ifølge moren give sig.

Jennifer Mancuso var tæt på at trække børnene ud af institutionen, men hun kunne ikke kunne finde en ny børnehave med så kort varsel. Så hun endte med modvilligt at trække de daglige børnehave-amninger ind i personalerummet, som, fortæller hun, ikke var meget større end et garderobeskab.

Den 38-årige mor er blevet meget selvsikker omkring sin amning. Så hun er glad for, at det var hende og ikke en nybagt mor, der blev bedt om at pakke amningen sammen og rykke ind i et lille personalerum. Foto: MDWfeatures / @jennifer.mancuso

Lige indtil en dag i slutningen af september, hvor lederen pludselig havde skiftet holdning og undskyldte sig med, at det var, fordi hun selv havde misforstået stedets politik omkring privatliv. Jennifer Mancuso svarede, at hun overhovedet ikke mente, den slags fejl var acceptable.

- Senere den aften blev jeg ringet op af lederen, som var meget undskyldende. Hun forklarede, at hun var meget ked af sine kommentarer. Hun kunne godt se, hvor utilpas, det kunne gøre en ny eller usikker ammende mor, fortæller Jennifer Mancuso.

Kunne bare være stormet ud

Efter at have født fire børn indenfor tre år, og ammet dem alle sammen, føler Jennifer Mancuso sig temmelig selvsikker omkring sin ’amme-rejse’. Det lægger hun bestemt ikke skjul på hverken på sin hjemmeside eller på sine profiler på de sociale medier. Så selvom hun blev vred over børnehavens forbud, var det ikke noget, der kunne få hende til at stoppe med at amme – hverken i offentligheden eller i det hele taget.

Foto: MDWfeatures / @jennifer.mancuso

Men hun fortæller historien om sin oplevelse til Media Drum World, fordi hun gerne vil gøre opmærksom på problemet og undgå, at nybagte, mere usikre mødre bliver mødt med samme skepsis.

- Jeg kunne bare være stormet ud og sat mine børn i en anden skole, men det gjorde jeg ikke. Jeg så en mulighed for at lære nogen en lektie. Er det ikke netop det, normalisering handler om, spørger Jennifer Mancuso.

Mød også danske Cecilie, der blev smidt ud af Deichmann, da hun ammede sin datter. -Jeg var så chokeret og flov, sagde hun til Ekstra Bladet.