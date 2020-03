Mor udskældt for at hamstre toiletpapir

En kvinde blev overfuset fordi hun 'hamstrede' toiletpapir. Men der var en helt speciel grund til, at hun har brug for så meget

En mor blev bagtalt og udskældt i supermarkedet for at 'rippe butikken for toiletpapir'. I et opslag på Facebook fortæller selvsamme mor, Jeni Bonell, om episoden og beder til, at man viser mere hensyn til hinanden frem for at angribe.

Flere butikker har meldt udsolgt af håndsprit og sæbe, fordi folk har hamstret til sig på grund af coronavirusudbruddet, og myndighederne råder folk til at være ekstra gode til at spritte af og vaske hænder.

Nu er det gået ud over toiletpapiret, som folk ifølge eksperter hamstrer i frygt for at blive sat i karantæne, lyder det fra eksperter.

Men Jeni Bonell fra Toowoomba nær Brisbane i Australien havde en helt anden grund end coronaudbrud til at købe så meget toiletpapir.

Har 16 børn

Hun er nemlig den glade mor til 16 børn. Og som hun selv forklarer det, Så er der mange munde at mætte, og det kræver en del mere toiletpapir end en standartfamilie på fire-fem personer.

Derfor var der intet unormalt for hende i at købe en stor mængde toiletpapir, men de andre kunder i supermarkedet var ikke blege for at udskamme hende over, at hun hamstrede.

- Mens du, højt nok til jeg kan høre det, siger: Så, der røg alt toiletpapiret, har jeg ikke tænkt mig at skamme mig over det, raser Jeni.

Moren til 16 børn, som ofte deler familiens liv på både Facebook og Youtube, slog tilbage ved at skrive 'Nej, damen bag mig i køen i supermarkedet, med din sarkastiske kommentar og dine løftede bryn'.

Familien står her på rad og række. Som det ser ud, så er der mange munde at mætte, og derfor også brug for rigeligt med toiletpapir. Foto: Privatfoto

Raseriet over den spydige kommentar kan ikke få Jeni Bonell til at stoppe med at købe de normale fornødenheder, familien har brug for.

Og en lille opsang til kvinden, som rykkede bryn af Jenis mange ruller toiletpapir, kan hun ikke lade være med at bringe:

- Måske kunne det hjælpe, hvis du tog en dyb indånding eller måske prøvede at smile, lyder det fra moren til 16.

Flere har oplevet det samme

På Jeni Bonells facebookopslag er der flere, som kommenterer, at de har prøvet noget lignende.

En fortalte, at hendes datter var blevet overfuset af en mand:

'Min datter tog en pakke toiletpapir med 12 ruller i, og det var kun fordi, vi havde brug for det derhjemme. Og der var endda masser på hylden den dag.'

Jeni Bonell er træt af at folk kommenterer på deres 'overforbrug'. Foto: Privatfoto

En anden skriver, at det er tegn på dårlige manerer.

'Det er en verdensomspændende mangel på gode manerer med en snært af uvenlighed som ledsager', skriver personen jokende.

Overlevelsesinstinkt

Men det er ikke unormalt, at folk 'panikker' over manglende toiletpapir.

Psykolog Frank Farley fra Temple Universitetet forklarer, at coronavirus sætter en slags overlevelsespsykologi i gang.

- Når folk får fortalt, at noget farligt er på vej, men at alt man faktisk behøver for at undgå faren er at vaske sine hænder. Så virker det gode råd ikke proportionalt med den trussel, som de forventer. Og så kan folk gå ud i ekstremerne, fortæller Steven Taylor og tilføjer:

- Det forventes, at man skal holde sig så meget som muligt indendøre i sine boliger, og derfor er man nødt til at indsamle og købe de mest nødvendige ting, og det inkluderer altså også toiletpapir. Hvis man løber tør for toiletpapir, hvad skal man så erstatte det med?, spørger Frank Farley.

