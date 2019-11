Mor udskammet: 'Du skal ikke vise røv'

En fitness-model på Instagram har givet tilbage, efter hun blev udskammet for at vise sin numse frem på mediet.

Det måtte hun nemlig ikke, fordi hun også er mor.

Det skriver hun på sin egen Instagram, hvor det også er muligt at se de mange kommentarer om hendes valg af posere i en bikini.

Sia Cooper havde valgt at smide billedet op på sin Instagram, fordi hun gerne ville vise andre kvinder, at selvom man har født og fået appelsinhud, kan man stadig godt være stolt og glad for sin krop.

Hun skrev til billedet: 'Tag dog bikinien på! Livet er for kort. Jeg elsker jer alle'

Men det faldt ikke i god jord hos flere følgere, der var forargede over, at kvinden viste sig frem, når hun nu også har et barn.

Det stoppede dog ikke Sia Cooper fra Mississippi, der postede endnu et billede i bikini, hvor hun satte en af de hadefulde kommentarer ind fra en følger i billedteksten.

'For at vise din udvikling, behøver du ikke vise din røv på den måde. Du er en mor. Tænk over, at dine børn kan se de her opslag i fremtiden', stod der.

Sia argumenterede efterfølgende for, at børn der har mødre, som er positive omkring deres krop får langt bedre selvtillid i fremtiden.

'Hvorfor skal mødre gemme deres kroppe? Hvorfor må vi ikke føle os sexede? De elsker min numse', skriver hun til sit forsvar af billederne.

Sidenhen har flere skrevet, at de er glade for at følge hende, og at de sætter pris på, at hun er positiv omkring sin krop.

Instagram har da heller ikke slettet billederne for at være i overkanten, så man må gå ud fra, at der ikke er et problem fra gigantens side.

Sia følges af over en million på det sociale medie.