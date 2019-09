Mor vil tage datter ud af skole: Nægter kødfri dage

En rasende mor fra Wales er meget imod skolens beslutning om at indføre mandage uden kød på menuen for eleverne

Moderen Kerry Jones, der arbejder som landmand, er absolut ikke tilfreds med, at hendes datters skole har tænkt sig at køre en menu uden kød hver mandag.

Det fortæller den rasende kvinde til North Wales Live.

- Det virker som om skolen bare prøver at stoppe det her ned i halsen på os, siger hun til mediet.

Det er ifølge skolen eleverne selv, der er kommet op med idéen om en kødfri dag til et klima-projekt.

- Hvis du gerne vil skabe opmærksomhed omkring klimaet, hvorfor så ikke bare gøre det ved at afholde 'papirfri dage' eller en 'bilfri dag', spørger Kerry Jones.

Hun forstår ikke, at hvis skolen går så meget op i klimaet, hvorfor de så stadig sender breve ud til forældrene i stedet for e-mail.

- Det virker som om, at folk altid skal lade det gå ud over landmændene.

Menuen om mandagen vil ifølge skolen indeholde retter med grøn karry, kartoffel-foccacia, quesadilla uden kød og tærte uden kød.

Kerry Jones fortæller, at hun ikke er den eneste forælder, der er sur over idéen med en menu uden kød.

Vil have muligheder

Landmanden fra det nordlige Wales forklarer indgående, hvorfor hun er imod forslaget.

- Som landmand står jeg meget tidligt op, og jeg har ikke rigtig lyst til at stå og smøre madder dagen før. På de kolde vinterdage vil jeg gerne være sikker på, at hun får et godt måltid i skolen, der giver hende godt med energi. Og jeg går ind for ytringsfrihed, men burde der ikke være en mulighed for børn at vælge, om de vil have kød eller ej.

Ifølge moderen har hendes datter Tilly spurgt, om hun kan få sandwich med i skole på de dage, hvor der ikke er kød.

Skolen holder dog fast i, at den ene dag skal være uden kød, fordi de mener, at det er med til at gøre en del for klimaet og lære børnene om, hvad der sker med forandringerne i verden.

Initiativet skal også promovere en sundere livsstil for eleverne.

Det fortalte Claire Homard, der er leder af uddannelse og ungdom.

- Skoleinspektøren har valgt at gøre dette for at fokusere på en sund kost, og det bliver på ingen måde brugt til at promovere en livsstil som vegetar, veganer eller noget andet.