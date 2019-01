Mor viser vildt billede: Mit kejsersnit gik op så jeg måtte gribe mine indvolde

Kejsersnit skal ikke vælges som den 'nemme løsning'. Det er budskabet, der har fået en mor til tre, Mel Bremner fra Macduff i Skotland, til at fortælle om en voldsom oplevelse, hun havde efter fødslen af sit første barn.

Fem dage efter at have født ved akut kejsersnit, fortæller hun, var hun hjemme og i gang med at tage et brusebad. Men da hun bukkede sig ned for at samle shampoo-flasken, gik arret fra i maven pludselig op.

Fem dage efter fødslen af sin ældste datter sprang kejsersnittet ifølge Mel Bremner op. Du kan se billedet, hun har delt af den volsdomme episode, ved at klikke videre i galleriet i bunden af artiklen. Foto: Ritzau Scanpix

-Da jeg rejste mig op, så jeg mine indvolde falde ud af min mave. Jeg kaldte på min partner, der stadig lå i sengen, han fik mig ud af badet og satte mig ned og fik mine fødder op. Han har været i militæret, så han er vant til den slags, fortæller Mel Bremner til mor-siden ChannelMum.

Følte ingen smerte

Mel Bremner har valgt at dele et voldsomt billede, der ifølge hende viser, hvordan hendes indvolde var 'hoppet ud' af det åbne kejsersnit-ar, med det britiske mor-site. Efterfølgende har flere britiske medier også fortalt historien. Blandt andre Mirror og The Scottish Sun.

- Jeg følte slet ikke nogen smerte, det var alt sammen meget bizart! Ambulanceredderne kom og proppede mig med en masse morfin og tog mig med for at blive fløjet til det nærmeste hospital, som var 45 kilometer væk, siger Mel Bremner, som samtidig indrømmer, at hun har en høj smertetærskel.

Lægerne syede den nybagte mors kejsersnit sammen igen, efterfølgende var hun indlagt i tre dage på Dr. Grays Hospital i Elgin i Skotland.

Lægen, der havde foretaget kejsersnittet, fortalte hende angiveligt efterfølgende, at det formentlig var sket, fordi knuden ikke var blevet bundet stramt nok, eller fordi tråden var blevet klippet for kort.

Sad med indvolde i hænderne

Mel Bremner fortæller til MumChannel, at hun fik foretaget det akutte kejsersnit 9. december 2011. Hun var gået over tid og udvidede sig ikke, selvom lægerne havde forsøgt at sætte fødslen i gang. Selve indgrebet var forløbet fint, og hun og partneren, Aidan Johnston, var meget hurtigt hjemme igen med deres førstefødte datter, Nadie.

- Når jeg ser på det billede, husker jeg, hvordan jeg sad der med min mave og mine indvolde i mine hænder, siger Mel Bremner til The Scottish Sun.

- Det lå og vred sig og bevægede sig. Det var forfærdeligt, siger hun videre.

Man siger bare, 'det går fint'

Hun håber nu, at historien og det meget grafiske billede kan hjælpe kvinder til at tænke sig om, før de vælger et kejsersnit som en ’nem løsning’. Desuden vil hun gerne have, at andre tager lægernes råd om at forholde sig i ro efter et sådant indgreb, alvorligt.

- Jeg synes, at efter man har født, bliver det på en måde forventet, at man bare kommer på højkant og kommer i gang. Folk siger altid, man skal forholde sig i ro, men man siger bare, ’det går fint’.

Dansk læge: Hun har været virkelig uheldig

Ekstra Bladet har vist det voldsomme billede, som du kan se ved at klikke videre i galleriet i bunden af artiklen, til Heidi Sharif, der er klinikchef på Obstetrisk Klinik på Rigshospitalet.

Hun forklarer, at det er Mel Bremners muskelscene for mavemusklerne - den, der holder tarmene inde - som er gået i stykker.

- Hvis der nu var gået to år, så var huden jo helet. Hvis muskelscenen så går, så får man det, der hedder et brok. Så kvinden på billedet har altså fået et kæmpe brok. Og fordi det så er så kort tid siden, hun har fået lavet kejsersnittet, så er huden også gået. siger Heidi Sharif til Ekstra Bladet, og fortsætter.

- Det er noget, vi nogle gange ser med cancerpatienter, men jeg har aldrig før set det med en kejsersnit-patient. Der kan være nogle enkelte, hvor det har sevet lidt fra såret, så man måske kunne tænke, at det er infektion. Og når man så har åbnet, har der været et lille bitte hul. Men jeg har ikke set det sådan med tarmene ud som det på billedet. Så hun har været meget uheldig.

Heidi Sharif bider mærke i, at den pågældende læge ifølge Mel Bremner selv sagde, at det var noget med hans teknik.

- Der er måske nogle, der gør det sådan, at de sætter en masse knuder. Det gør vi ikke, vi laver én lang tråd med en knude i hver ende.

Hospital: Ingen kommentarer

Mel Bremner og Aidan Johnson har efterfølgende fået to døtre mere – Allie på fire år og Robyn, der er tre år gammel. På trods af den traumatiske oplevelse med fødslen af Nadie, der i dag er syv år, blev de begge født ved kejsersnit.

- Hvis Aidan var gået i panik, var jeg nok også. Men han var helt fantastisk og rolig, siger hun til The Scottish Sun.

Flere medier har forsøgt at få en kommentar fra Dr. Grays Hospital, hvor kejsersnittet ifølge Mel Bremner blev foretaget for syv år siden. Men en talsperson fra hospitalet har afvist at kommentere sagen.