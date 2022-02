Morbidt mysterium: Hoveder stjålet fra kirkegård

Politiet i Australien undersøger lige nu et bizart tyveri, hvor to menneskelige hoveder er blevet stjålet fra en kirkegård

Politiet har svært ved at fastslå motivet.

Og det kan man godt forstå, efter to hoveder er blevet stjålet fra to forskellige mausoleer i den australske millionby Melbourne.

Det skriver The Guardian.

Ifølge politiet er intet andet taget fra de to kister, der var placeret i mausoleer på Footscray cemetery.

Første tyveri fandt sted natten mellem 27. og 28. januar, mens det seneste tyveri blev begået natten til tirsdag.

Tyveriet blev meldt til politiet, da forbipasserende bemærkede at gravstederne var blevet skændet.

- Det er meget foruroligende for familierne, fortæller Ben Jarman, der er talsperson for Victoria Police.

- De forventer, at deres kære kan hvile i fred, tilføjer Jarman.

Ingen forbindelse

Politiet fortæller yderligere, at der ikke var nogle forbindelser mellem de to personer, hvis gravsteder var blevet skændet.

Politiet er forsat på bar bund og har svært ved at afgøre, hvad motivet for forbrydelsen skulle være. Ordensmagten vil dog ikke udelukke, at der kan have forbindelse til satanisme, skriver The Guardian.

- Fordi forbrydelserne er så unormale, er det svært at fastslå motivet, lyder det fra politiet.

Det er fortsat uklart, hvor mange mennesker der er involveret i forbrydelsen. Politiet oplyser, at de fandt værktøjer på gerningsstedet, der var blevet brugt til at skaffe sig adgang til de menneskelige rester.

- Det er svært at sige, om gerningsmændene handlede alene, men det kræver en del arbejde at få adgang til de her mausoleer. Der var betydelig skade på mausoleerne, fortæller Ben Jarman.

Politiet vil på baggrund af hændelserne indsætte ekstra patruljer i området, mens de samtidig arbejder på at forbedre sikkerheden ved at installere overvågning på kirkegården.