Morders familie om TV-program: Utilstedeligt

Familiemedlemmer til morderen og voldtægtsforbryderen Henrik Andersen er voldsomt utilfredse med, at Kanal 5 har taget den 20 år gamle drabssag fra Holsted op igen.

- Det kan ikke være rigtigt, at et TV-selskab ikke tager hensyn til de efterladte, når de roder op i sag, der er over 20 år gammel, siger morderens bror, Jens Peter Andersen fra Holsted til jv.dk.

Sammen med sine søskende betegner han det som utilstedeligt, at programmet er blevet lavet og udsendt.

TV-programmet, som blev udsendt tidligere på ugen, handlede om, hvordan den 41-årige arbejdsmand Henrik Andersen voldtog flere ældre kvinder på Holsted-egnen.

Da politiet var tæt på at afsløre Henrik Andersen valgte han at dræbe sin hustru og børn med sit jagtgevær.

Det er løgn

Tine Røgind Quist, redaktør på Discovery Networks Danmark, har tidligere oplyst, at de efterladte er blevet orienteret om udsendelsens tilblivelse.

Men det afviser Jens Peter Andersen overfor jv.dk.

- Det er en løgn. Vi er aldrig blevet kontaktet, og det er da utilstedeligt. Man har åbenbart kun orienteret den ene side af familien, og det mener jeg da ikke, at man kan tillade sig, siger drabsmandens bror til den lokale avis.

Tine Røgind Quist erkender nu, at ikke alle nære pårørende er blevet orienteret om udsendelsen.

- Det gælder for alle vores programmer, at vi altid orienterer de pårørende, vi af rent etiske overvejelser mener, vi bør orientere om et programs tilblivelse. I dette konkrete tilfælde har vi vurderet, at det var ofrenes pårørende og ikke morderens, siger redaktøren til jv.dk.

Jens Peter Andersen beder nu til, at programmet aldrig bliver genudsendt.

Også i 'Rejseholdet'

Drabssagen var for tyve år siden genstand for en massiv presseomtale i medierne på grund af den brutalitet, som Henrik Andersen brugte. Senere tog TV-serien 'Rejseholdet' sagen op.

Henrik Andersen blev fældet af fundet af en flaske med acetone, som han brugte til at bedøve de kvindelige ofre med. Da manden blev DNA-testet, var han klar over, at det kun var et spørgsmål om tid, før han ville blive afsløret.