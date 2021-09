Mordmistanke mod svensk politiker skærpes

Mistanke om mord skærpes nu mod svensk politiker. Han mistænkes for mordet på sin hustru

En svensk politiker fra Sverigedemokraterne er mistænkt for mordet på sin hustru.

3. september rykkede politiet ud til et hus i en by i det vestlige Sverige. Her fandt de en død kvinde i starten af 40'erne.

I starten var der ingen mistanke om kriminalitet, det skriver Aftonbladet.

Ringede 112

Men et par dage senere fik piben en anden lyd. Omstændighederne omkring døden, som fandt sted mellem 07:35 og 10:06 om morgen, blev pludselig beskrevet som værende 'uklare'.

Politikeren, som er 45 år gammel, og som havde lokale opgaver for Sverigedemokraterne, var kun vidne i den første afhøring. Der fortalte han, at det var ham, der havde ringet 112 fredag morgen.

Men 8. september blev politikeren indkaldt til afhøring som mistænkt. Forhøret har Aftonbladet fået indsigt i.

Her fortæller politikeren, at han erklærer sig fuldstændig i uskyldig i sagen.

- Jeg kunne aldrig finde på at gøre sådan noget, lyder det fra politikeren.

Deprimerende ægteskab

Parret havde været gift i mange år, og politikeren har ikke før været straffet for en forbrydelse.

Men for 10 år siden anmodede parret om skilsmisse, som dog blev annulleret efter betænkningstiden.

I afhøringer beskriver politikeren, at de ikke havde et lykkeligt æfteskab. Han skulle efter sigende have udtrykt det som en 'deprimerende stemning'.

I dag fredag 17. september var beviserne stærkere, og politikeren blev derfor anholdt for sandsynlig mistanke for drab. Han tilbageholdes i yderligere to uger.

Ifølge politikerens forsvarsadvokat, Joakim Sjóberg, nægter politikeren sig skyldig.