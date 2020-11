Moren hader det - paven elsker det

Paven er en travl, travl mand, men han har tilsyneladende tid til at hygge sig lidt i ny og næ.

I hvert fald, hvis man skal tro den brasilianske bikinimodel Natalia Garibotto, der fik sig lidt af en overraskelse, da hun tjekkede sin Instagram-profil.

Her fremgik det pludselig, at pavens officielle Instagram-profil havde liket et billede af den letpåklædte brasilianer i skoleuniform. Liket er senere blevet slettet, men modellen er ikke i tvivl.

Til mediet Barstool Sports skriver hun:

- Min mor hader billederne af min numse, men paven 'be double-tapping (et slagudtryk for at elske det. Diplomatisk beskrevet red.)

Samtidig skriver hun på Twitter, at hun trods de mange billeder uden tøj på, så kan hun da nu vide sig sikker på, at hun kommer i himlen.

Ifølge Catholic News Agency har Vatikanet ikke ønsket at udtale sig om det frække like. De skriver dog, at et team af medarbejdere har adgang til Instagram-kontoen, og de bliver nu undersøgt.

Billedet blev liket 13. november og blev slettet igen dagen efter.