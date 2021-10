Morgentrafik: Lange køer på motorveje

Trafikuheld er skyld i, at der er længere ventetider på E45 Nordjyske Motorvej og Rute 16 Hillerødmotorvejen

Mandag morgen er der lange køer på E45 Nordjyske Motorvej og Rute 16 Hillerødmotorvejen.

Det oplyser Vejdirektoratet.

På E45 Nordjyske Motorvej fra Randers mod Aarhus mellem Sønder Borup og Hadsten er der i øjeblikket kødannelse, og man kan derfor forvente en forlænget rejsetid på op til 25 minutter grundet et uheld. Normal trafik forventes først efter myldretiden.

På Sjælland er et uheld skyld i, at der på Rute 16 Hillerødmotorvejen i sydgående retning mellem Farum og Værløse er en længere kødannelse. Rejsende kan derfor forvente en ventetid på op til 50 minutter - også her forventes normal trafik efter myldretiden.

