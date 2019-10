Mormon var seksuelt undertrykt: Nu laver hun porno

Addie Andrews opgav sin religion for at kunne udtrykke sig selv seksuelt igennem porno

For Addie Andrews begyndte hendes liv først rigtigt, da hun sagde farvel til sin tro og den mormonske kirke og begyndte at arbejde i pornoindustrien.

Det fortæller hun om i den seneste udgave af Penthouse, som New York Post har citeret, hvor hun er blevet udnævnt til 'månedens kæledyr'.

Den 30-årige blonde kvinde åbner i interviewet op for sin opvækst som mormon i en lille by i USA, hvor hun beskriver, at der ikke var meget frihed at hente.

Hendes forældre tvang hende til at være religiøs, men hun fik selv lov til at vælge en kirke. Da hun blev 17 år faldt valget på 'The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints'.

- Kirken tog mig ind, og de var meget søde og ville mig det bedste, fortæller hun.

Hun havde kun sex en enkelt gang, inden hun meldte sig helt ind i den mormonske tro, hvor man i kirken har en regel om ingen sex før ægteskabet.

- Problemet er ikke kun, at man ikke måtte have sex før ægteskabet, men det at de fik det til at fremstå som en syndig ting at gøre. Jo dybere jeg gik ind i religionen, jo mere kom jeg væk fra min egen identitet.

Hun fortæller, at hun ikke havde sex igen fra hun var 18 til 26 år.

- Jeg var meget seksuelt undetrykt. Du er på mange måder en nonne, der er tilknyttet og tro over for din religion.

Skulle undertrykke sin lyst

Addie Andrews kæmpede med, at hun ikke måtte være seksuel, og til sin søsters bryllup fik hun fortalt, at hun ikke kunne være brudepige, fordi kjolen ikke var beskeden nok ifølge religionen.

Da hun ikke kunne være brudepige, fik det hende til at genoverveje sin mormonske tro.

I 2017 stoppede hun med at komme i kirken.

Året efter flyttede hun til Californien for at blive skuespiller, men selvom hun havde en bachelor fra universitet, kunne hun end ikke få job som servitrice.

Hun begyndte derfor at arbejde som eksotisk danser.

- Jeg begyndte at blive kontaktet af mange agenter, der arbejdede i pornoindustrien.

Hun er siden januar begyndt at stige meget i popularitet i branchen, og hun har endda fået sin families accept til den nye livsstil langt fra kirken.

- Jeg vidste, at de ville blive chokerede over mit arbejde, fortæller hun, men siger også, at de har haft en åbent sind.

Selv hendes bror er okay med arbejdet i pornoverden.

- Min bror har sagt, at han ikke vil se mine film, men at jeg virker gladere end nogensinde, så han støtter min beslutning, lyder det.