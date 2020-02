Mormor skulle købe te: Kom tilbage med noget helt andet

Kender du det, når du står i supermarkedet og skal have en pakke med te, men i stedet kommer til at vælge en pakke med jumbo-størrelse kondomer?

Det gør Rosemarie Riley på 76 fra Lancashire.

Den ældre kvinde var taget ud for at handle ind uden sine briller, fordi hun bare skulle have en pakke te og noget hundemad.

Det var først, da hun kom hjem, at hendes mand opdagede, at det slet ikke var te, hun havde købt, men derimod i en kæmpe pakke med kondomer.

En meget flov Rosemarie måtte herefter ringe til sit barnebarn Gemma og bede hende bytte kondomerne, så hun kunne få sine penge tilbage for det dyre gummi.

Gemma synes dog, at historien var så sjov, at hun delte den på Facebook og siden har fortalt den til Kennedy News.

Billedet på Facebook fik hurtigt 12.000 kommentarer, likes og delinger fra folk, der godt kunne se det sjove i mormoderens forvirring.

'Så min mormor har været nede og købe de her i Asda, fordi hun troede, at det var tebreve, og jeg fik det skønne job at bytte dem igen. Hvis I ser mig bytte disse, skal I altså ikke dømme mig. Jeg ved godt, at det er Valentines om lidt, men jeg har ikke brug for dem. Min mormor vil bare gerne have sine tebreve', skrev hun i opslaget.

Opslaget gik lynhurtigt viralt. Foto: Kennedy Media

Barnebarnet forsikrede også, at mormoderen fra nu af vil have sine briller på, når hun handler i fremtiden.

Rosemarie selv har udtalt til mediet, at det var en meget pinlig oplevelse.

- Jeg var da så pinlig berørt. Min mand var mere oprørt over, at de havde været så dyre. Jeg smed dem bare på båndet og i tasken bagefter, uden at tænke over det. Jeg tænker, at damen bag kassen må have tænkt, at det var en fejl. Min mand plejer at stå for at handle ind, men han har det ikke så godt. Jeg tager bare, hvad jeg ser, jeg er en dårlig shopper, fortæller hun.

Ifølge Rosemarie var kondomerne der, hvor teposerne normalt befinder sig, så hendes teori er, at nogen har stillet dem der ved en fejl.

Gemma Riley havde dog ingen problemer med at bytte dem igen, men fortæller, at damen i kassen fik sig et godt grin, da hun hørte historien.

- Jeg skyndte mig bare ud, så hurtigt jeg kunne.