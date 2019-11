Mors baby wipe-trick tager nettet med storm

Man skal bare bruge én, men ender med 17 baby-vådservietter. Nu viser det sig, at vi bare har gjort det forkert hele tiden

Rigtig mange forældre kender til at stå søvndrukkent midt i et bleskift efter en lang nat med en baby, der ikke vil sove.

På sådan et tidspunkt kan selv de små irritationsmomenter virke som gigantiske forhindringer. Blandt andet, når vådservietterne nægter at komme ud stykvis. Hver eneste gang. Og hvad gør man, når man i stedet ender med 37 vådservietter i hånden? Man smider enten de 36 overflødige direkte i blespanden eller tilbage i problempakken, hvor udfordringen så bare bliver endnu større næste gang.

Men nu viser det sig, at der faktisk er en meget simpel løsning på det evindelige baby wipe-problem.

En britisk mor har ifølge news.com.au opdaget, hvad man skal gøre for, at servietterne i stedet kommer fejlfrit op af pakken én for én.

I en privat Facebook-gruppe har hun delt en video, hvor hun klipper en lille 'slids' i begge sider af åbningen efter hun har revet den beskyttende forsegling under låget af.

'Min søn er 19 måneder gammel, og jeg har først NU opdaget, at hvis man river wipes'ne helt op, så kommer de ud én efter én og ikke i en stor klump, der klynger sammen, mens jeg forsøger at skifte en beskidt ble og få en serviet fri med min(e) dobbelthage(r)' skrev moren i den lukkede Facebookgruppe, ifølge news.com.au, der har citeret det australske forældre-site Kidspot.

Ekstra Bladet har selv testet serviet-tricket i en video, der genskaber news.com.au's klip. Se det i videoen i toppen af artiklen.