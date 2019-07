Mors lufthavns-mareridt: To-årig forsvandt på kuffert-båndet

En to-årig knægt fik en rutsjetur for livet - og hans mor et regulært chok.

Drengen kravlede nemlig i et ubemærket øjeblik op på et kuffertbånd i Atlanta International Airport, mens hans mor var ved at tjekke ind.

Og så fik knægten ellers den helt store tur gennem lufthavnen.

Videooptagelser af drengens ufrivillige tur på kuffertbåndet viser, at han smutter gennem en ubemandet tjek-ind skranke og kravler op på båndet. Sekunder senere ryger han gennem de hængende gummi-lameller og forsvinder ud af syne.

For sent

Kort efter bliver han opdaget, og en ansat i flyselskabet forsøger at stoppe rullebåndet. Men det er for sent.

Knægten ryger videre gennem bagage-området, hvor kun personer med en særlig tilladelse må opholde sig. På optagelserne kan man se, at drengen forsøger at kravle tilbage på det kørende bånd, men han kan ikke komme forbi en kuffert.

Først da den eventyrlystne tumling når frem til den afdeling, der håndterer bagagesikkerhed, bliver han opdaget og reddet.

En ansat får halet knægten af båndet og bragt i sikkerhed.

Hånden skadet

Den lille purk blev efterfølgende behandlet for voldsomme hævelser i højre hånd. Ifølge politiet i Atlanta har drengen det ellers fint.

Moderen har - ifølge amerikanske medier - forklaret til politiet, at hun kun var uopmærksom i et kort øjeblik, mens hun var ved at tjekke ind.