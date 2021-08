Mors opråb: - Hvem sladrer til kommunen?

Er du faret vild i junglen af regler og paragraffer, kan du få hjælp af socialrådgiver Puk Sabber - skriv til densocialebrevkasse@eb.dk.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hej Puk

Kan man få at vide, hvem der har sendt anonyme underretninger til kommunen?

Det er meget ubehageligt ikke at vide, hvem det er, der kan gøre det mod en, uden at de skal opgive deres identitet, når de kommer med alvorlige anklager mod dig som mor og person.

Hilsen Karoline



Kære Karoline

Jeg kan godt forstå, du spørger, og du er ikke den første, der har stillet mig det spørgsmål, da det jo er både krænkende og ubehageligt at blive anklaget - uden at vide, hvem det er.

Mange forældre, der bliver udsat for anonyme underretninger, begynder at føle sig utrygge i forhold til familie, naboer og omgangskreds generelt. Og det kan være psykisk belastende at have ’den’ hængende over hovedet.

Derudover skal man huske, at det kan få meget alvorlige konsekvenser, at kommunen lige pludselig skal til at undersøge ens familieforhold på grund af en anonym underretning, som måske kan være sendt til kommunen som chikane. Det er set før.

Foto: Shutterstock

Om du har mulighed for at få oplyst identiteten på en anonym underretter, kommer helt an på, hvordan den anonyme underretning er foretaget.

Hvis underretter har brugt en digital løsning - altså indberettet via internettet, og måske har brugt en anonym e-mailadresse - så kan du intet stille op.

Nogle anonyme anmeldelser - for eksempel telefoniske - kan beskrive nogle forhold, der ’afslører’ anmelders identitet, og da kommunen har notatpligt, vil det fremgå af sagen, hvis du søger aktindsigt.

Men ofte siger kommunen, at såfremt underretter ønsker 100 procent anonymitet, skal de ikke oplyse navn eller andet, der kan identificere dem via notatpligten.

Så din eneste mulighed er faktisk at søge aktindsigt for her at opspore, om der kan være noget, der kan sætte dig på sporet af, hvem underretter kunne være.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Jeg ved godt, at det ikke er det mest opløftende svar. Det havde selvfølgelig været bedst, hvis man i Danmark behandlede underretninger, som man for eksempel gør i Tyskland.

Her har underetter pligt til at oplyse sin identitet, da indberetningen ellers ikke tages alvorligt.

Men i Danmark tages anonyme underretninger lige så alvorligt som navngivne. Sådan burde det ikke være!

Det har alt for voldsomme konsekvenser for de familier, der ender med at blive stillet til skue, hvis der ikke er hold i de anklager, den anonyme underretter kan komme med.

Men de fleste vil nok tænke, at hvis du ikke har noget at skjule, er der vel heller ingen grund til at være bange for en anonym underretning.

Men man aner jo aldrig, hvem der lige pludselig skal til at undersøge ens forældreevne og familieforhold i øvrigt - og med den nye barnets lov, er der indført en pligt til at undersøge samtlige børn i en familie, også selvom der ’kun’ kommer underretning på det ene.

Så din eneste mulighed er at søge aktindsigt og se, om du kan finde oplysninger, der giver dig en idé om, hvem anmelder er.

Med venlig hilsen Puk

Noter Alle der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder, hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare. 24 timer har en kommune til vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for et barn eller en ung. Det skyldes, at når kommunen har modtaget en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold. Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger. Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------