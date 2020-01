Mors opråb om lattergas: - Mads overlevede ikke!

En bred politisk aftale skal gøre det sværere for unge at købe lattergas. Det vækker begejstring hos en mor, der inderligt håber, at hendes søns historie kan være en advarsel til andre unge

Mads Bested Lyster var blot 17 år gammel, da han besluttede, at han ikke ville leve mere.

21. januar 2009 tog han sit eget liv med lattergaspatroner.

Lige siden har hans mor, Winnie Lyster Dehnhardt, råbt op om farligheden af patronerne.

21. januar 2020 – præcis 11 år efter Mads’ død – besluttede alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance og Nye Borgerlige at gøre det forbudt for personer under 18 år at købe lattergaspatroner.

Derudover betyder aftalen også, at det ikke vil være muligt at købe lattergaspatroner i butikker, hvor der bliver solgt alkohol, cigaretter og e-cigaretter, og privatpersoner må kun købe max to lattergaspatroner ad gangen.

Den beslutning vækker stor glæde hos Winnie Lyster Dehnhardt.

- Endelig bliver der handlet på det. Det har gjort så ondt i mig hver eneste gang, jeg har set de patroner ligge og flyde på gaden. Når jeg har været i kioskerne, er jeg blevet så vred over, at man kunne finde på at sælge det en lørdag aften, siger Winnie Lyster Dehnhardt.

Mads Bested Lyster blev kun 17 år. Foto: Luca Berti

En vanvittig måde at få en rus på

På sin Facebook-profil fortæller hun Mads’ historie, og den har på kort tid spredt sig med lynets hast. Hun håber, at historien vil få forældre til at tage en snak med deres børn – også selvom det nu bliver forbudt for unge under 18.

'De patroner er en vanvittig måde at få et par sekunders rus på. Der er ikke ilt i, så det skader hjernen, og ja man kan dø også! Eller få varige skader... Mads overlevede ikke!', skriver hun i opslaget.

Hun ved nemlig udmærket godt, at blot fordi lattergas nu bliver forbudt for unge under 18, så er det ikke ensbetydende med, at unge mennesker nødvendigvis stopper med det. Det ville hun dog inderligt ønske. Hun ville faktisk ønske, at patronerne kom helt væk fra butikkerne.

- Hvis Mads’ historie kan være med til at redde bare ét ungt menneske derude fra at tage det, så ville det være det hele værd at dele hans historie, siger Winnie.



Winnie er overrasket over den positive opmærksomhed, hendes opslag har fået.



- Det havde jeg slet ikke regnet med, og jeg er meget overvældet over det. Hvis det ikke var faldet sammen med datoerne, så tror jeg slet ikke, jeg havde skrevet noget opslag. 11 år efter bliver jeg stadigvæk berørt den 21. januar, men nu kan jeg også huske det for, at der skete en god ændring den dag, siger hun.

Foto: Winnie Lyster Dehnhardt

Ekspert: Mere forebyggende arbejde

Dorte Palmqvist er overlæge på Giftlinjen, der oplever en stigning i henvendelser om lattergas. På få år er antallet af henvendelser om lattergasforgiftning tredoblet. Hun er glad for den politiske beslutning om at forbyde lattergas, men mener stadig, at der er plads til forbedring. Ikke mindst fordi unge over 18 fortsat kan købe lattergas, om end i små mængder.

- Det er et rigtig godt politisk signal. Jeg synes dog stadigvæk godt, at man kan gøre noget mere. Der skal laves mere forebyggende arbejde, hvor de unge bliver oplyst på skoler og gymnasier om, hvad lattergas er, og hvilke konsekvenser, det kan have, siger Dorte Palmqvist.



Ifølge Dorte Palmqvist er der ingen tvivl om, at lattergas er farligt. I yderste konsekvens kan ren lattergas medføre dødsfald, fordi mangel på ilt gør, at man bliver kvalt. Det er især farligt, når man har indtaget alkohol og andre rusmidler samtidig.

At nogen unge forbinder lattergas med noget uskyldigt skyldes ifølge overlægen, at mange nok har oplevet at få det som barn hos tandlægen. Men det er ikke det samme, fordi lattergassen her er blandet op med ilt og i øvrigt gives af en sundhedsfaglig.

- Hvis man tager gentagende inhalationer med lattergas, så er der risiko for akut iltmangel. Vi kan se, at nogen unge mennesker tager helt op til 200 patroner på en aften. Hvis du har et vedvarende forbrug, så ser vi også personer med nerveskader med følelsesforstyrrelser i for eksempel hænder og fødder. Nogle af skaderne kan være permanente, og det er ret alvorligt, siger Dorte Palmqvist.



Hun henviser desuden til hjemmesiden snakomlattergas.dk, hvor både unge og forældre kan få gode råd om lattergas.



Siden 2007 har Sundhedsstyrelsen registreret i alt fire dødsfald, hvor dødsårsagen direkte kunne kobles til indtag af lattergas.

En australsk undersøgelse fra 2019 har gennemgået obduktioner fra selvmordssager fra Forensic Science South Australia i årene 2003-2017. Undersøgelsen viser, at 3,5 procent af de selvmord, som involverede brug af gas, med sikkerhed kunne siges at være begået med lattergas.



Der er endnu ikke sat en specifik dato på, hvornår det nye forbud træder i kraft, men regeringen håber, at aftalen kan træde i kraft inden sommerens festivaler.