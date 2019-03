Mors opslag går Danmark rundt: - Vi kan intet gøre men det kan DU

I et Facebook-opslag opfordrer en mor alle til at skrive under på et borgerforslag om krav på vaccination i offentlige institutioner

På verdensplan er mæslinger ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO en af de største dræbere af børn under fem år. Anbefalingerne fra eksperterne og myndighederne er da også klar:

Få vaccineret jeres børn.

Familien Krabbe Hou fra Nordsjælland er nogle af dem, der mærker konsekvenserne ved, at ikke alle vaccinerer deres børn mod mæslinger. Deres søn på halvandet år har en medfødt immundefekt, som gør, at han ikke kan tåle MFR-vaccinen. Derved bliver han et nemt offer for den og andre smitsomme sygdomme.

- Lige nu har vi valgt at isolere os herhjemme. Vi var ellers begyndt at tage Noah Elias lidt med ud i mindre offentlige rum efter myldretid, fordi hans tal er stigende, og det går den rigtige vej. Efter meldingen om mæslingeudbruddet, tør vi dog ikke tage nogen chancer, da vi føler, at vi bor for tæt på et af de områder, hvor er der fundet smitte.

Allerede da Noah Elias var otte dage gammel, var han forbi sygehuset første gang. Efter det besøg startede et længere forløb for at finde ud af, hvad han fejlede. Først da Noah Elias var syv måneder kom de endelige svar, og familien fik at vide, at deres søn havde en immundeffekt. Om det nogensinde bliver bedre, er usikkert. Hver tredje måned bliver Noah Elias' tal tjekket, og de seneste svar viste, at tallene heldigvis er steget. Lægerne har et håb om, at han måske vil kunne vokse sig fra det. Foto: Privat

Fem danskere er siden vinterferien blevet smittet med mæslinger, og derfor vurderer Statens Serum Institut, at der er tale om et mindre udbrud af mæslingesmitte i Danmark.

Statens Serum Institut bekræfter: Tale om nationalt udbrud

Krav om vaccine i offentlige institutioner

For at vi kan undgå mæslingesmitte i Danmark, skal 95 procent af befolkningen ifølge Statens Serum Institut være vaccineret. De seneste år har tallet dog kun været på omkring 90 procent. Det vil altså sige, at hver tiende dansker ikke er vaccineret.

Nederst i sit Facebook opslag deler Mitzi Krabbe Hou et borgerforslag der handler om,, at det fremover skal være et krav for børn i offentlige institutioner at være vaccineret.

- Det er ikke et forslag, jeg selv har lavet. Det blev sendt til mig af en, jeg ikke kendte, efter hun havde set mit opslag på Facebook. Jeg støtter det dog 100 procent.

- Prøv at forestille dig de forældre, som måske grundet en kræftsygdom eller andet har et svagt immunforsvar. De vil trygt kunne hente deres børn i institution velvidende, at alle er vaccineret. Det gælder også de familier, som har brug for at få deres børn passet, før de er 15 måneder og altså ikke vaccineret mod MFR endnu.

Bliv klogere på mæslinger her. Video/redigering: AP/Signe Skov

Alarm efter store udbrud: - Det koster liv

- De forældre, som stadig ikke vil vaccinere deres børn, har jo så mulighed for at vælge private institutioner, og på den måde er der ingen, der er under tvang, understreger Mitzi, der dog synes, det er virkelig ærgerligt, hvis forældrene ikke har nogen grund til at lade være, men stadig gør, siger Mitzi Krabbe Hou til Ekstra Bladet.

Hvad er en vaccine? Vacciner bruger døde eller svækkede virus til at træne immunforsvaret ved at anspore et immunrespons, uden at man bliver rigtig syg. Det giver immunforsvaret tid til at bygge de rigtige antistoffer og immunitet, så sygdommen preller af, den dag sygdommen rigtig kommer. Typiske bivirkninger ved at få "levende" vacciner er feber og milde symptomer svarende til den infektion, du beskyttes mod. Reaktionen begynder fra nogle dage efter, du er blevet vaccineret, og op til flere uger efter, afhængig af vaccinen. Feberkramper kan udløses især hos mindre børn.

En "dræbt" vaccine kræver som regel flere doseringer end en "levende" vaccine. Typiske bivirkninger ved "dræbte" vacciner er rødme og hævelse på vaccinationsstedet og sjældnere feber. Reaktionen begynder nogle timer efter, du er blevet vaccineret, og varer 1-2 døgn. Den første vaccine blev opdaget i 1798 af briten Edward Jenner, der bemærkede, at malkepiger, som havde fået den mindre farlige sygdom ko-kopper ikke fik den dødsensfarlige sygdom kopper; en sygdom der dræber 25-30 procent af dem, der smittes.

- Eksperter og undersøgelser opfordrer jo til, at man vaccinerer, men jeg tænker også, at mange gange handler det om forglemmelse. MFR-vaccinen skal jo både gives ved 15 måneder og ved fire år, og det er ikke alle, der husker den sidste vaccine. Derfor er borgerforslaget så fint, da det automatisk vil fange dem, der glemmer det.

Mitzi Krabbe Hou er i dag hjemmegående. Hun måtte droppe ud af sit studiet for at være hjemme ved sin søn. Noah Elias er nemlig ikke stærk nok til at komme institution, men familien håber, at tallene bliver ved at stige, således deres dreng en dag kan få alle sine vacciner og komme ud og blive helt almindelig del af samfundet. Foto: Privat

Voldsomme kommentarer

'Vores søn kan ikke vaccineres. Han har en immundefekt, der gør at han ikke må få MFR-vaccinationen. Hans immunforsvar er ikke stærkt nok. Vaccinerer DU ikke DIT barn, kan I smitte ham, når vi går forbi hinanden på gaden, da sygdommen spreder sig via dråbesmitte. Det kan i værste tilfælde risikere at koste ham livet.'

Sådan skrev Mitzi Krabbe Hou på sin Facebook. Mange tusinde har kommenteret, og de fleste kommentarer har heldigvis været positive, men desværre har der også være nogen i den helt modsatte boldgade.

Mæslingevaccine til babyer kommer for sent

Den lille familie måtte aflyse juleaften i sidste øjeblik, da der var sygdom i den nærmeste familie. Derfor blev de hjemme i deres egen stue, hvilket heldigvis endte med at blive en rigtig hyggelig aften. Men det er dog blot et eksempel på, hvordan den familien hele tiden skal have hverdagen og arrangementer til at gå op med minimum to raske dage, hos personer de ses med. Foto: privat

- Der er virkelig nogen, som er meget personlige, og det har ramt os hårdere, end vi lige troede, det ville, siger Mitzi, men må holde en pause, da det pludselig rører hende for meget til at snakke.

- Især når det begynder at handle om Noah Elias og hans ret til at eksistere, slutter hun.

Siden tirsdag morgen er opslaget blevet delt mere end 10.000 gange, og mange medier har kontaktet familien. Den korte tid i rampelyset har allerede haft store konsekvenser for den lille familie.

- Vi har søgt om privatadresse for en sikkerheds skyld, fordi det netop er blevet så personligt. Vi har jo aldrig rigtig delt vores søn sådan på de sociale medier, og det er heller ikke noget, vi har tænkt, at vi vil til at gøre. Nu hvor det er så kommet så bredt, synes vi bare også, at det er et vigtigt budskab.

Og netop budskabet om borgerforslaget er noget, som Mitzi vil blive ved med at støtte.

- Jeg ved godt, at der altid er to sider af en sag, og dem som står med historier om vaccinebivirkninger, har lige så meget ret til at stå frem som os. Men jeg synes virkelig, at hvis folk ikke vælger at vaccinere grundet nogle af de rygter på nettet, og ikke fordi deres børn af en eller anden grund ikke kan tåle det - ligesom Noah Elias, så burde der i det mindste være et sted, hvor vi, der ønsker os sikre på vaccination, kan aflevere og hente trygt.