Mors opslag om alkohol går viralt: Det her skal stoppe

Da Celeste Yvonne besøgte en anden mors hjem i forbindelse med en legeaftale med deres børn, råbte den anden mor næsten med det samme: 'Mimosa-tid!'

Det var hun slet ikke forberedt på.

For det meste, når den populære britiske morblogger Celeste Yvonne er på vej til noget socialt, bruger hun tid på at forberede sig mentalt.

- Jeg tænker over, hvad jeg skal sige, når nogen spørger, hvorfor jeg ikke drikker, skriver Celeste Yvonne i et opslag på Facebook, der indtil nu er blevet delt over 35.000 gange.

Til opslaget har hun delt et billede af sig selv, hvorpå hun holder et skilt med teksten 'alkohol er det eneste rusmiddel, vi skal forklare, at vi ikke bruger'.

Til Ekstra Bladet fortæller den britiske mor, at hun besluttede sig for at stoppe med at drikke for halvandet år siden, efter det gik op for hende, at hun aldrig havde lyst til at stoppe efter bare én drink. For det meste blev en drink til tre eller fire efterfulgt af en forfærdelig hovedpine næste morgen.

- Det gik op for mig, at jeg ikke kunne opfostre små børn og stadig opretholde en tre-glas-vin-om-dagen-vane, siger Celeste Yvonne til Ekstra Bladet.

- Jeg valgte at stoppe for min families skyld, og det er den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget, fortsætter hun.

Hun oplever, at man i dag vokser op med et indtryk af, at alkohol gør tingene lettere. Medierne har i hendes øjne normaliseret alkohol i alle mulige situationer som dating, fester, samtaler, eller hvis vi vil samle mod til noget.

- Det er blevet hverdagskost, at dem, som ikke drikker, skiller sig ud, og for det meste på en dårlig måde. Har du nogensinde været nødt til at takke nej til en drink af den ene eller anden grund, kun for at skulle høre på, at 'en drink skader da ikke' eller 'hvad er der galt? Er du syg? Er du gravid?'

- Folk tror, at der er noget galt, hvis man ikke drikker. Men faktisk er alkohol afhængighedsdannende. Hvorfor skal vi bruge en grund til ikke at drikke? Vi burde ikke være nødt til at forklare os, siger mor-bloggeren, der håber, at hun med sit virale opslag kan ændre på den tankegang, hun ikke bryder sig om.

Siden opslaget har mor-bloggeren fulgt op med flere opslag om alkohol. Blandt andet dette, hvor skriften på hendes skilt er ændret til 'Man fortryder aldrig en dag, hvor man ikke drikker'.