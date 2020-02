Mors takkebrev til pakkebud går verden rundt: Du aner ikke hvad du har gjort

En mors rørende åbne Facebook-brev til et pakkebud, der stoppede op for at spille basketball med hendes søn, er gået viralt.

27-årige Ember Robbins fra Colorado Springs lagde opdateringen på Facebook i slutningen af januar sammen med et billede af buddet, der legede med sønnen og hans venner ude ved vejen.

'Du aner ikke, hvad du lige gjorde, da du tog et øjeblik til at spille med min søn og hans venner, blot for at vende tilbage en time senere med en ny basketbold til ham, fordi den var slidt og flad', indleder den rørte mor sit brev, som hun har adresseret til 'Amazon Prime Guy'.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt over 11.000 gange og har fået mere end 25.000 likes.

'Hvad du ikke ved, er, at min søn har haft en rigtig svær dag i skolen i dag. En klassekammerat har været led ved ham i et par dage nu, og du gjorde det, jeg prøvede at gøre, men ikke kunne. Du vendte op og ned på hele hans dag. Formentlig på hele hans uge, lyder det videre i opslaget fra Ember Robbins.

Her skriver hun desuden, at hun ville ønske, hun havde bedt om mandens navn, så verden kan få at vide, hvor godt et menneske, pakkebuddet er, og så hun kunne have fået muligheden for at takke ham personligt.

Under opslaget er tusindvis af rosende kommentarer, hvor folk hylder budet for at have taget sig tiden til at lege med børnene ved gaden og endda at have købt en ny bold til drengen.

'Der er så mange små, gode ting vi kan gøre, som kan være en ren velsignelse for andre', lyder det i en kommentar, mens en anden skriver:

'Der burde være flere mennesker som denne person'.

Amazon har efterfølgende delt Ember Robbins Facebook-opslag på deres egen Facebook-side og tilføjet hashtagget '#DeliveringSmiles'.

Et par dage efter brevet gik viralt, lagde den 27-årige mor et nyt opslag på Facebook, hvor hun fortæller, at hun nu har fundet det pågældende pakkebud, som viste sig at være en tidligere soldat ved navn Jeremy Bronner.

I endnu et opslag kommer hun desuden med en opsang til Amazon over, at firmaet efter hendes mening har udnyttet hendes historie til at få god omtale.

'Her kommer twistet. I midten af al denne kaos beslutter Jeremy sig for, at han er klar til at stoppe hos Amazon, hvilket han allerede havde besluttet sig for at gøre', skriver hun i det seneste opslag.

Daily Mail har forsøgt at få en kommentar fra Amazon, men det er endnu ikke lykkedes.