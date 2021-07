Mors version: Datter overfaldet af alpaka

En mor oplevede et af sine værste mareridt udfolde sig, da hun så en ophidset alpaka skubbe sin fireårige datter omkuld i Munkholm Zoo på Djursland.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet hændelsen, men nu fortæller pigens mor, hvordan hun oplevede den voldsomme episode.

- Min datter havde fået nogle godbidder med ind i hånden, og de stod stille og roligt med to æsler, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Pigen var gået med moderens moster ind i folden, mens Kristine var blevet stående udenfor indhegningen.

- Jeg kunne pludselig se, at en alpaka hoppede op på bagbenene og trampede ned, siger Kristine og holder kort pause, inden hun fortsætter:

- Det er så der, jeg kan høre min datter skrige, og hun er blevet skubbet ned.

Råbte og skreg

Kristine Pedersen reagerede efterfølgende hurtigt.

- Da jeg kom derhen, kunne jeg ikke få fat på min datter, fordi alpakaen lå ovenpå hende, siger hun og forklarer, at alpakaen efter hendes opfattelse havde lagt sine knæ på datterens ryg, mens mosteren ligeledes var væltet omkuld.

Da den voldsomme episode fandt sted, råbte og skreg Kristine efter hjælp, og en gæst i haven kom hurtigt til undsætning.

- Han fik alpakaen til at rejse sig, og der fik jeg nappet min datter op og fik ført hende udenfor hegnet, forklarer hun.

Kristine fortæller, at der ikke dukkede ansatte fra den zoologiske have op, da hun skreg om hjælp.

- Det første, jeg sagde, da jeg kom ned til personalet i caféen, var, at det kan simpelthen ikke passe, at I har åbne marker, hvor besøgende kan gå ind til dyrene, uden der er nogen ansatte i nærheden, som kan høre, at jeg råber efter hjælp, fortæller hun.

Tog på skadestuen

- Min datter er fire år, og det var voldsomt det, der skete. Vi ved allesammen godt, at det er vilde dyr, men sikkerheden var minimal, mener Kristine Pedersen.

Efter hændelsen tog familien på skadestuen, da de frygtede, at datteren havde brækket sin næse, hvilket dog ikke var tilfældet.

- Hun havde blødt fra næsen og fra munden, men heldigvis var det ikke tænderne. Det var tandkødet og læberne, der havde fået sig et ordentligt hak, fortæller hun.

Datteren, som stadig har blå mærker flere steder på kroppen, vil ifølge Kristine Pedersen 'aldrig mere se de alpakaer'. Kristine Pedersen er taknemmelig for, at de andre gæster i haven var hurtige til at hjælpe.

Undersøger hændelsen

Lars Jørgensen, der er medejer af Munkholm Zoo, fortæller, at man i Munkholm Zoo nu er ved at kortlægge, hvordan hændelsen kunne finde sted, og at de tager det 'meget, meget alvorligt'.

Han oplyser desuden, at det er korrekt, at der ikke var nogen ansatte på marken, men at de ansatte befandt sig lige i nærheden.

- Der var ansatte rundt, men det skete på et tidspunkt, hvor den ansatte var i gang med fodring, siger han og fortæller, at han selv var i caféen, hvor Kristine efter episoden søgte hjælp, og som ifølge ham ligger 25 meter fra marken.

Han mener ikke, som Kristine Pedersen siger, at der er problemer med sikkerheden.

- Der er sikkerhed i, at man går derind på eget ansvar, men vi er i nærheden hele tiden. Det kan godt være, at folk skal flytte sig 25-30 meter for at komme til os, det er rigtigt, men jeg har jo ikke ansatte siddende i hver eneste indhegning her på stedet, lyder det.

Efter hændelsen har Munkholm Zoo midlertidigt lukket for marken.