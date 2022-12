Morten Meldal har fået sin Nobelpris af Sveriges konge

Den danske kemiker Morten Meldal har lørdag fået overrakt medalje og diplom af den svenske konge, Carl XVI Gustav, ved årets nobelprisuddeling i Stockholms koncerthus.

Det viser billeder på svensk tv.

68-årige Morten Meldal, som er professor ved Kemisk Institut på Københavns Universitet, er blevet tildelt Nobelprisen i kemi i år.

Med den fornemme pris har kemikeren skrevet sig ind på en eksklusiv liste med blot 13 andre danske navne.

Og det er blot anden gang, at det er en dansk kemiker, der er modtager, siden Nobelprisen blev uddelt første gang i 1901.

Kun én kemiker fra Danmark har fået prisen før Meldal. Det var Jens Christian Schou, der fik prisen for 25 år siden.

Morten Meldal deler årets Nobelpris i kemi med to amerikanske kolleger, Karl Barry Sharpless og Carolyn Bertozzi.

Kemikerne selv kalder deres opdagelser og arbejde for 'klikkemi'.

Det er en måde at bygge komplekse strukturer og sætte dem sammen, som om de var Lego.

Prisen tildeles for 'udviklingen af klikkemi og bioortogonal kemi', har Nobelkomitéen oplyst.

En del af arbejdet med bioortogonal kemi har bestået i at visualisere og forstå celleoverfladestrukturer, der førte til en ny idé inden for kræftimmunterapi.

Det fortalte Carolyn Bertozzi til Nobelkomitéen, da de tre kemikere fik prisen i oktober.

Morten Meldal og hans to amerikanske kolleger deler også prissummen på ti millioner svenske kroner.

I år er der særligt mange prismodtagere på scenen i Stockholms koncerthus.

Det skyldes, at priserne ikke kunne overrækkes i 2020 og 2021, hvor store dele af verden var lukket ned på grund af coronapandemien.

Derfor er nobelprismodtagerne fra de seneste to år også til stede i Stockholm lørdag for at få overrakt deres priser af den svenske konge, skriver nyhedsbureauet TT.

Hver af dem må tage sin ægtefælle eller partner med samt op mod ti øvrige gæster.

I alt er der omkring 1500 gallaklædte gæster samlet i Stockholms koncerthus for at hylde modtagerne af Nobelpriserne.