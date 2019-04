Morten pløjet ned af Porsche: - Må have en dårlig smag i munden

Det skulle have været en hyggelig cykeltur for Morten Larsen, der sammen sammen med hans Team Rynkeby-hold var ude og træne i området omkring den østsjællandske by Karise, men i stedet var det lige ved at ende helt galt.

Ude i horisonten kommer en mørkegrå Porsche Cayenne kørende mod cykelrytterne, der kører to og to ved siden af hinanden i en skulderbreddes afstand.

- Jeg hverken ser eller hører bilen. Jeg ligger midt i feltet og hører, der bliver råbt ’bil forfra’, husker Morten Larsen, da Ekstra Bladet snakker med ham.

Bilisten viste ingen hensyn

Han har siden fået fortalt, at bilen kommer i høj fart, og at de andre cyklister forrest i gruppen med håndtegn beder bilisten om at sænke farten.

Vejen, de kører på, er ret smal og to biler kan kun lige køre forbi hinanden. Derfor begynder der at sprede sig en smule panik i ’feltet’, da bilen kommer nærmere.

Bilisten sænkede ikke farten, men fortsatte med den samme fart. Da han kører forbi de forreste, viser han en knyttet næve og råber et eller andet, mens han passerer.

- Jeg husker bare, at jeg laver en saltomortale og lander på hovedet med et ordentligt brag. Jeg vælter om i grøften, og jeg lander på min venstre side stadig med fødderne i pedalerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lægerne var hurtige til at fiksere Morten, da de så hvor ilde tilredt, han var. Privatfoto

Mirakel han ikke er lam

Morten Larsen kan mærke smerten i ryggen, venstre skulder og arm og tænker med det samme, at den er gal. Helt gal.

- Jeg tænkte, at jeg havde brækket noget eller skubbet noget af led, husker Morten Larsen.

Efter hvad der for Morten Larsen føltes som en evighed kom der en ambulance, der med fuld udrykning bragte ham til Køge Sygehus.

Her får han han taget nogle røntgenbilleder, men får hurtigt af vide, at det ikke ser for godt ud. Små tre timer efter ulykken er han endnu på vej i en ambulance med fuld udrykning. Denne gang er destinationen Rigshospitalet.

- Her får jeg foretaget yderligere scanninger, og billederne viser, at de to nederste nakkehvirvler var blevet skubbet så meget, at de sad side om side i stedet for ovenpå hinanden som normalt, lyder det fra Morten Larsen.

- Normalt ville nerverne i sådanne tilfælde være revet over, og så bliver man lam. Kirurgen kaldte det et mirakel, husker Morten, han fik af vide.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det lykkedes en kirurg at sætte Morten på plads igen. Et mirakel kalder kirurgen det selv. Privatfoto

Det tog kirurgen seks timer at rette op på de skader, som bilisten havde forvoldt og her små to uger efter, er Morten Larsen stadig mærket.

Tirsdag satte Morten Larsen sig til tasterne og forfattede nedenstående Facebook-opslag, hvor han efterlyser bilisten af Porschen.

Vis hensyn!

- Hvad er formålet med dit opslag

- Mit opslag er et råb ud til alle danskere. Sæt farten ned. Vis hensyn til hinanden. Det kan godt være, at vi syntes hinanden er idioter, men der skal være plads til os alle, lyder opfordringen fra Morten Larsen.

Og så håber Morten Larsen også, at han kan nå ud til den bilist, som forårsagede skaderne.

- Jeg forstår ikke, hvordan man kan fortsætte med at køre, når man kan se i bakspejlet, at der er en ti - tolv stykker, der er styrtet. Man kigger tilbage af ren refleks, så han ved godt, at der er nogen, der er væltet, vurderer Morten Larsen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Morten Larsen slap heldigt fra styrtet. Privatfoto

Han er godt klar over, at cyklisterne ikke altid selv er engle på vejen, men netop rytterne i Team Rynkeby har stort fokus på sikkerheden og deres egen opførsel på vejene.

- Vi skal ikke køre og fylde hele vejen, og det gør vi heller ikke. Vi har professionelle folk med, som sørger for, at vi cykler ordentligt og overholder reglerne.

Se også: Lokale beboere kræver handling

Se også: Team Rynkeby donerer rekordbeløb til børnecancer