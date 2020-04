Mortens opslag satte gang i debat: Svigerfar døde AF corona

Morten Bo Larsen sørger over tabet af sin svigerfar og forsøger at understrege alvoren af coronavirus på Twitter. Opslaget har startet en diskussion, hvor to ord fylder en del

Den dugfriske måling fra Statens Serum Institut tikker ind dag efter dag: Så mange personer med coronavirus er nu døde.

Onsdag var det totale antal 384 personer. 384 mennesker i Danmark er døde med coronavirus.

Morten Bo Larsens svigerfar er en af dem. Han blev 81 år. Men han døde af coronavirus. Ikke med den.

Det skriver svigersønnen i et opslag på Twitter, der er blevet læst, kommenteret og liket i massevis.

Min kære svigerfar på 81 døde i dag efter en uge med Covid-19.

Han var ikke på forhånd døende, og det lå ikke i kortene, at han skulle herfra nu. Helt indtil starten af marts hentede han fx tit børnene efter skole.

Han er ikke død “med” Corona. Han døde AF Corona. #COVID19dk — Morten Bo Larsen (@MortenBoLa) April 20, 2020

Der kondoleres i tråden, men der diskuteres også. For har Larsen en pointe? Og er der i det hele taget forskel på at dø MED eller AF coronavirus?

- Jeg er med på, at der er mange personer, som dør med coronavirus. Men der er altså også nogle, som dør af coronavirus. Det havde jeg lyst til at sige. Det er den virus, som har taget livet af ham. På hospitalet sagde de også, at han var død af coronavirus, siger Larsen til Ekstra Bladet.

Han er hverken ude på at pege fingre eller skabe forargelse. Svigerfaren blev behandlet med stor professionalisme på hospitalet, understreger Larsen.

Men med sit opslag forsøger skolelæreren blandt andet at pointere alvoren af virussen. Den kan tage livet af os. Den alene.

- Inden vi i familien blev udsat for at være pårørende, havde man et indtryk af, at man skulle være virkelig gammel og nærmest døende for at være i fare ved smitte med coronavirus. Her har vi at gøre med en ældre herre, men ikke en mand, hvor det lå i kortene, at han skulle herfra. Han hentede sine børnebørn i skole, kunne passe dem og havde ikke brug for hjemmehjælp.

- Han døde mandag. Det har taget lidt over en uge, fra han første gang blev indlagt og testet positiv, til at der ikke var noget at gøre. For mig var det en følelse af, at han døde AF coronavirus og ikke på grund af en masse andet, siger Larsen.

Privatfoto

Nu begynder samfundet så at åbne op igen. Med døren på klem til coronavirus. Måske er den endda på vid gab. Og derfor kan alvoren ikke understreges nok, mener Larsen.

- Det er rigtig fint, at hele samfundet åbner op. Jeg er selv lærer og glæder mig til at komme i gang. Men det her er stadigvæk dybt alvorligt. Og det blev lysende klart for os, siger han.

Coronavirus er ikke kun medskyldig. Den kan bære hele skylden for et tabt liv, og det vil Larsen gerne fortælle med sin egen historie.

- Jeg forstår, hvis det hænger sammen med, at sundhedsmyndighederne vil have noget sammenligneligt data. Jeg har heller ikke noget problem med, at det noteres, som at personer døde med og ikke af coronavirus. Men jeg har behov for at sige, at der også findes mennesker, som dør af coronavirus. Og det går rigtig stærkt, siger Larsen.

Dødsårsag skal vurderes

Det er langtfra alle, der vil optræde i statistikken som døde af covid-19, når man laver den årlige dødsårsagsstatistik i Danmark.

Det fortæller læge Karen Marie Lyng, der er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

For dødsattester angiver både en umiddelbar og en tilgrundliggende dødsårsag.

- Det kan være, at den umiddelbare årsag er lungebetændelse, men hvis man har KOL eller kræft eller andre sygdomme i fremskredet stadie, så vil det være den tilgrundliggende årsag, og det vil typisk være den, der fremgår som dødsårsag, forklarer Karen Marie Lyng til Ekstra Bladet.

- Det er en vurdering af den enkelte patient. Man kan jo f.eks. godt have KOL i mild grad, uden at det bliver registreret som dødsårsag, men hvis man derimod i forvejen er dødssyg af kræft, og så dør efter at have fået konstateret covid-19, vil kræftsygdommen blive registret som tilgrundliggende dødsårsag.