Moskéen var fyldt: Her går muslimer i kirke

I Berlin har en større gruppe muslimer fået mulighed for at afholde fredagsbøn i en luthersk kirke

Vi skal holde afstand. Men derfor kan krisetider godt få os til at rykke tættere sammen.

Et slående eksempel finder sted i disse dage i Berlin, hvor solidaritet i sandhed viser sig fra sin smukke side i bydelen Neukölln.

Her har man i den lutherske Martha-kirke udstrakt en hjælpende hånd til den nærliggende Dar Assalam-moské. Eller nærmere betegnet et hjælpende areal.

Kirken har således sat sine kvardratmeter til rådighed for de muslimske naboer. Det skriver flere internationale medier, heriblandt Al Jazeera.

De har længe lidt af pladsmangel til fredagsbønnen som følge af de tyske restriktioner, hvor man grundet coronavirus skal holde mindst en halvanden meters afstand mellem hinanden.

Skaber glæde begge steder

Det har medført, at antallet af deltagere i Dar Assalam-moskéen maksimalt måtte være 50. Langt færre end det normale besøgstal.

Men nu kan flere muslimer samles igen. Under nyt tag. Og det skaber selvsagt glæde hos Taha Sabry, der er imam i Dar Assalam-moskéen.

- Disse sammenslutninger sker grundet solidaritet. Kirken så, hvordan muslimerne led og spurgte os: 'Har i brug for plads til at bede?' Det her er et fantastisk eksempel på solidaritet i disse tider, siger Taha Sabry.

Glæden er gengældt hos pastoren i Martha-kirken, Monika Matthias, som selv tog del i en af de første bønner i kirken. Her bidrog hun med en tale på tysk til de fremmødte muslimer.

- Dette har bragt os tættere på hinanden. Hvorvidt samarbejdet vil fortsætte, og i hvilken grad, er stadig et åbent spørgsmål. Men jeg tror, at vi ved at lære hinanden bedre at kende - og opleve dette sammen i denne tid - kommer styrket ud til det, som ligger foran os, siger Matthias.