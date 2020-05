Motionsløbere blev forvist fra populær park: Nu kan de vende tilbage

Der er godt nyt til de mange motionister, der har savnet at løbe forbi Elefanthuset i Zoo, Det Kinesiske Hus og gennem de mange grønne stier i Frederiksberg Have,

Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve forbuddet mod at løbe i haven.

Det skriver TV 2 Lorry.

Motionsløbere er derfor ikke længere henvist til Søndermarken, da myndighedernes covid-19-beredskab ikke længere fraråder løbere i haver og parker.

- Der blev åbnet for løb i Frederiksberg Have tirsdag morgen, hvor skiltene også blev fjernet i Frederiksberg Have. Mandag blev legepladser og motionspladser genåbnet efter dialog med myndighederne, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen til TV 2 Lorry.

Beslutningen om at lukke for løb i haven blev taget i slutningen af marts sammen med Frederiksberg Kommune og Københavns Politi som et tiltag for mindske for smitte med covid-19.

Det skete på baggrund af det store antal gæster i Frederiksberg Have, som skulle have mulighed for at gå en tur og samtidig uden problemer kunne overholde myndighedernes anvisninger om dengang at holde to meters afstand til hinanden.

Samtidig med der igen må løbes i Frederiksberg Have, er skiltene om ensretning i Søndermarken også taget ned, så der igen må løbes, i hvilken som helst retning man ønsker.

Det gælder dog ikke ved Søerne i København, hvor der stadig er skiltet med ensretning. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser til TV 2 Lorry, at det er uvist, hvornår det igen er tilladt at løbe og gå i forskellige retninger.

Trods tilladelse til igen at løbe i Frederiksberg Have opfordrer Slots- og Kulturstyrelsen stadig besøgende til at overholde myndighedernes råd om at holde afstand.