Motivet på ukendt maleri afsløret: Kongen af 1600-tallet

Ekstra Bladet-læseren Mikkel Monberg har afsløret, at det er Charles le Brun, kongen af maleriet i 1600-tallet, der står bag motivet til det maleri, der mandag blev solgt for én million kroner på Bruun Rasmussen, selv om det kun var vurderet til 4000 kroner.

I en mail skriver Mikkel Monberg:

'Det maleri, der åbentlyst ikke er nogen, der kan genkende er en skitse eller en reproduktion af le Bruns Spanien truer Frankrig fra krigssalen på Versailles. Enhver med bare en minimal kunsthistorisk forståelse ville kunne se det,' skriver han.

Bruun Rasmussen satte maleriet til at være af ukendt kunstner, og siden har det undret den danske kunstverden, hvordan det kunne blive solgt for så meget over vurderingen. Så sent som torsdag aften sagde Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, at det dog godt kunne være Charles le Brun:

- Det peger i retning af en etableret kunstner. Der er en bue over maleriet, hvilket tyder på at det er et arkitekturelement, der kunne være blevet malet over en dør eller en port i et slot. Man ville typisk lave en olieskitse i denne størrelse til det formål. Det ville være en af de ret etablerede kunstnere, der ville få sådan en opgave. Men om det er den største af dem alle - Charles le Brun, der var ansat ved solkongens hof og arbejdede for de aller rigeste mennesker - det er svært at sige, siger han.

Bruun Ramussen: Kede af

Ekstra Bladet har efterprøvet Mikkel Monbergs udsagn, og det er ganske korrekt, at det hænger i Versailles slottet. Det samme er Bruun Rasmussen nu nået frem til:

- Mandag aften kunne vi konstatere, at værket med en vurdering på 4000 kroner var solgt til én million kroner. Og allerede der sætter vi hele vores hold af eksperter på ældre kunst i gang. Og de finder dagen efter ud af, at det er et studie efter et værk, der oprindeligt er malet af Charles le Brun, og at originalen hænger på Versailles slottet .Tilbage står så at finde ud af, hvorvidt der er tale om et studie fra hans hånd eller fra en samtidig eller lidt senere kunstners hånd, siger Kasper Nielsen, vurderings- og salgsdirektør, Bruun Rasmussen.

Han fortæller, at køberen formentlig må tro, at det er tale om et original værk af Charles le Brun, da salgsprisen ligger på et sådan leje. Men dette er endnu ikke slået fast. Til gengæld er det slået fast, at Bruun Rasmussen med 'ukendt kunstner’ havde overset, at det er Charles le Brun, der står bag originalen, og det er ikke noget, som Kasper Nielsen just jubler over:

- Det er vi selvfølgelig kede af, fordi vi gør, alt hvad vi kan for at ramme rigtigt når vi både vurderer og katalogiserer kunst.

- I kan jo bruge jeres salær på en fælles studietur til Versailles?

- Det er en fin opfordring, griner Kasper Nielsen, der dog hurtigt slår fast, at det er en sag, som han ikke er glad for:

- Vi ville gerne have undgået denne sag. Men vi begår fejl, og heldigvis er der så en køber, der har identificeret det, således at vores sælger fik den rigtige pris.

På bagsiden af maleriet står der le Brun og Spanier. Det har nu identificeret maleriet. Foto: Bruun Rasmussen