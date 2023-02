Motorvej genåbnet efter brand på den nye Lillebæltsbro

Et færdselsuheld lukkede mandag Ny Lillebæltsbro efter et uheld. Broen er nu genåbnet, men politiet arbejder stadig på stedet.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Det oplyses yderligere, at man skal forvente længere rejsetid end normalt.

Broen blev lukket, da der opstod brand på stedet.

Flere biler involveret

P4 Trafik København og Sjælland skrev mandag formiddag på Twitter, at der var flere biler involveret i uheldet, og at både politi og redning var til stede. De oplyste desuden, at oprydningsarbejdet vil komme til at tage noget tid.

'Respekter venligst anvisninger og skilte, tak,' lyder det fra Fyns Politi på Twitter.

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få en uddybende kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men i skrivende stund uden held.

Ekstra Bladet følger sagen ...