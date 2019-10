Motorvej spærres i 15 timer

Fynske Motorvej bliver lørdag spærret for al trafik i begge retninger fra klokken 18. Lukningen vil vare i 15 timer.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Fynske Motorvej lukker: I aften kl. 18 til i morgen kl. 08 lukker motorvejen i begge retninger mellem Odense S og Odense SV. En bro skal rives ned. Politihjemmeværnet hjælper med at regulere i lyskryds ved omkørsel. Tag godt imod dem - de står der frivilligt for DIN skyld — Fyns Politi (@FynsPoliti) October 5, 2019

Bro skal rives ned

Årsagen til spærringen er, at en udbygning af Fynske Motorvej er i gang.

Motorvejen skal nemlig udbygges fra fire til seks spor. Det kræver, at motorvejsbroen over Spedsbjergvej vest for Odense skal rives ned, og en ny bro skal bygges.

Mens nedbrydningen foregår, bliver trafikken ledt til og fra motorvejen ved 52, Odense sydvest og 53, Odense vest.

Trafikanterne skal i perioden køre ad en omkørselsrute og skal derfor forvente op mod halvanden times forlænget rejsetid.

Ruten med grøn er den skiltede omkørsel, som bliver reguleret af Hjemmeværnet. Her skal man forvente op mod halvanden times forlænget rejsetid i ydertimerne på grund af kødannelser. Grafik: Vejdirektoratet

Kør uden om Odense

Hos Vejdirektoratet oplyser de i en pressemeddelelse, at de håber, at trafikken vil blive afviklet så glidende som muligt.

'Fynske Motorvej er en af vores mest trafikerede motorveje, så vi kan ikke undgå at komme til at genere trafikanterne, når vi nødtvungent spærrer den. Også selvom det er en weekend-aften og -nat,' siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

'Der er desværre ikke andet at gøre end at spærre motorvejen, mens vi river broen ned, så nu gælder det om at afvikle trafikken så glidende som muligt på omkørselsruten,' siger han.

Robin Højen Madsen opfordrer trafikanter, der skal krydse Fyn i weekenden, til at forsøge at krydse strækningen uden for de tidspunkter, hvor arbejdet foregår.

'Vi vil opfordre trafikanterne, der skal forbi Odense på motorvej E20, til at køre før klokken 18 lørdag aften og efter klokken ni søndag morgen.'

'Omkørslen er cirka 7 kilometer længere og skal igennem 15 større kryds i Odense, og det skaber kødannelser, som kan give op mod halvanden times ekstra rejsetid,' siger Robin Højen Madsen.

'Allerbedst er det, hvis man helt kan undgå at køre ud mellem klokken 18 og ni - eller alternativt at køre en stor bue uden om Odense,' siger han.

Spærret i syv måneder

Når den nuværende bro er revet ned, skal der bygges en ny. Mens det arbejde står på, vil det blive nødvendigt at spærre Spedsbjergvej, som fører over motorvejen knap en kilometer øst for Odense vest-tilkørslen.

Vejdirektoratet forventer, at arbejdet med at bygge den ny bro vil vare cirka syv måneder.

Under spærringen af Spedsbjergvej skal trafikanterne benytte sig af en omkørselsrute for at komme over motorvejen.