Motorvej spærret efter uheld

Opdateret 08:40: Motorvejen er genåbnet.

Torsdag morgen er der sket et uheld på Sydmotorvejen.

Nærmere bestemt er uheldet sket i nordgående retning mellem Farøbroerne og 41 Vordingborg.

Uheldet skyldes, at en personbil har påkørt en lastbil.

- Vi er fremme og arbejder på stedet, hvor trafikken er lukket fuldstændig i nordgående retning, siger vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Ole Hald.

- Trafikken er problematisk, fordi det er sket i myldretiden, tilføjer han.

Politiet opfordrer bilister til at køre fra ved afkørsel 42 Farø for at finde alternative ruter.

Der er ikke alvorlig personskade i uheldet.

Efter uheldet er der opstået en længere kø på strækningen, som betyder, at bilister kan opleve forlænget rejsetid på op til en time.