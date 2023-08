Motorvej spærret: Flere uheld

Torsdag eftermiddag er der sket flere trafikuheld på motorvejen omkring Kolding.

Det betyder, at E45 Østjyske Motorvej mellem Skærup-krydset og rastepladsen ved Skærup Øst er spærret i nordgående retning.

Kort efter uheldet skrev Vejdirektoratet på deres hjemmeside, at der var sket endnu et uheld på Østjyske Motorvej, hvor en lastbil skulle være involveret.

Samtidig er der sket endnu et uheld ikke langt derfra.

Vest for Kolding ved afkørsel 64 Kolding V og 63 Bramdrupdam er der også sket et uheld. Her er et spor spærret.

Begge uheld danner kø på motorvejen, og ifølge Vejdirektoratet skal man forvente op imod 30 minutters forlænget rejsetid.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men uden held.

Opdateres ...