Motorvej spærret i sydgående retning

Ifølge Sydøstjyllands Politi forventes det, at strækningen først er genåbnet klokken 16

Et uheld har fundet sted på E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning mellem afkørsel 58 Hedensted og 59 Hornstrup. Vejen er på nuværende tidspunkt spærret.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Ifølge Sydøstjyllands Politi er der omkørsel fra Hedensted, da en lille del af motorvejen er spærret af som følge af uheldet. Motorvejsstykket forventes først genåbnet klokken 16.

Et uheld blev til to

Ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Thomas Kiær, er det et uheld klokken 10:17, der har været årsag til det andet uheld.

- Det første uheld var en varebil, der væltede på siden. Der var ingen tilskadekomne, men bilen spærrede to vejbaner, siger Thomas Kiær.

- Det andet uheld skete kl 11:50. Det er en lastbil, der har påkørt en stilleholdende lastbil.

Vagtchefen fortæller, at vejen forventes genåbnet klokken 16.