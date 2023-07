Motorvej spærret igen

For anden gang på få timer er der sket et trafikuheld i nordgående retning på Sydmotorvejen ved Farøbroerne

Torsdag middag er der sket et trafikuheld i nordgående retning på Farøbroerne.

Uheldet er sket på højbroen, og motorvejen er nu spærret i nordgående retning.

Det skriver P4 Trafik på Twitter.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi skriver på Twitter, at to personbiler er kørt sammen, og at der ikke er personskade.

Politikredsen opfordrer bilister til at tage afkørsel 43 mod Storstrømsbroen for alternative ruter.

Tidligere torsdag var der også sket et trafikuheld på Sydmotorvejen ved Farøbroerne, hvor en personbil havde påkørt en lastbil.

Der var ingen tilskadekomne i uheldet.

Opdateres ...