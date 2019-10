Motorvej spærret: Person fastklemt i bil

Tre biler var involveret i et uheld på E45 på vej mod Aalborg. Den ene af personerne er nu fastklemt i sin bil, og indsatsledere arbejder på, om det bliver nødvendigt at tage alternative midler i brug for at få personen ud.

- Vi modtager en melding 21:08 og rykker ud. Vi har været nødsaget til at spærre motorvejen af, fordi der skal arbejdes med den fastklemte person i et stykke tid. Det kan være nødvendigt at klippe taget eller andet af bilen, hvis der er tegn på rygskader eller nakkeskader på personen, siger Jesper Sørensen, vagtchef i Nordjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Indsatsledere og færdselspatrulje er på stedet, og skiltevogne er også på vej, melder politiet. Det bliver nødvendigt at finde en omvej fra Humlebakken, eksempelvis mod frakørsel 24.

Der kan gå op til en time ifølge indsatslederen, fortæller Jesper Sørensen. Men præcis hvor lang tid der går, kan de ikke fastslå. Den fastklemte persons tilstand er fortsat ukendt.

