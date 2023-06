Motorvejs-ups: Vejdirektoratet lægger sig fladt ned

Hvis du ikke er vaks ved havelågen, risikerer du at komme på lidt af en omvej.

På grund af vejarbejde på E45 mellem Ejer Bavnehøj og Horsens Nord er trafikforholdene ændret markant, og især bilister i sydgående retning, der gerne vil af ved afkørsel 55 Horsens Nord, har været frustrerede.

Manglende skiltning betyder nemlig, at mange misser afkørslen.

Det skriver Horsens Folkeblad.

Syd for Ejer Bavnehøj splittes det sydgående spor i to, og hvis man vil af ved Horsens Nord, skal man vælge det højre. Det venstre leder bilerne over i den modsatte kørebane.

Beklager

Men ingen skilte på strækningen viser, hvordan man kommer af ved Horsens Nord til stor irritation for lokale i Horsens, der blandt andet har luftet frustrationerne i Facebook-grupper.

Vejdirektoratet lægger sig fladt ned og beklager skilteforvirringen.

- Det er helt korrekt, at der mangler skiltning på stedet. Det er en fejl, at vi ikke har fået sat et skilt op, der guider bilisterne til at vælge det rigtige spor, hvis de skal af ved Horsens Nord, og det kan vi selvfølgelig kun beklage, siger projektleder John Kjærsgaard til Horsens Folkeblad.

Han fortæller desuden, at der er bestilt et nyt skilt, som kommer op 'snarest'.