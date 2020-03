Mount Everest lukket på grund af corona

Ingen bjergbestigere får lov til at bestige verdens højeste bjerg i forårssæssonen

Verdens højeste bjerg - Mount Everest - bliver nu lukket for bjergbestigning på grund af faren for corona.

Regeringen i Nepal har besluttet at lukke bjerget og en række andre bjergtinder i perioden marts-maj.

- Vi gør det for at begrænse risikoen for spredning af coronavirussen, siger landets turistminister Yogesh Bhattarai ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er netop blevet konstateret et tilfælde af corona i Nepal. En hjemvendt studerende fra Kina er blevet testet positiv.

Flere hundrede af bjergbestigere vil blive påvirket af forbuddet mod at søge op på det 8.850 meter høje bjerg. Foråret er højsæsson for bjergbestigning i området.

Det er anden gang indenfor få år, at Mount Everest bliver lukket. Senest skete det i 2015, hvor regionen blev ramt af et voldsomt jordskælv, der dræbte 9.000 personer.

Lukningen af bjerget vil betyde massive indtægtstab for Nepal. Hele den industri, der er knyttet til bjergbestigningen, vil også blive hårdt ramt økonomisk. Forbuddet har udløst både skuffelse og forståelse blandt arrangørerne af bjergbestigningen i Nepal.