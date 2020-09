Movia afviser chaufførers ønsker om øget sikkerhed

Der er ingen hjælp at hente fra trafikselskabet Movia for buschauffører, der er utrygge ved at arbejde i coronaens frontlinje. Trafikselskabet vil hverken lukke fordørene eller ansætte flere kontrollører.

Buschauffører i Storkøbenhavn klager ellers over, at passagerer med mundbind overfalder dem verbalt, når andre passagerer får lov at køre med uden mundbind. Det skriver Fagbladet 3F.

Chaufførerne har ikke myndighed til at afvise passagerer og skal lade alle køre med.

Chaufførerne er samtidig bekymrede over det stigende smittetryk og passagerer uden mundbind. Den frygt bakkes op af nye tal fra Statens Serum Institut der viser, at transportbranchen har næstflest corona-smittede med 0,53 procent af de ansatte testet positive – kun overgået af sundhedspersonale.

- Vi er tvunget i corona-frontlinjen og vil have ordentlige, sikre forhold. De løse regler om håndhævelse af brug af mundbind er et stort arbejdsmiljøproblem for mig og mange kollegaer, siger tillidsrepræsentant og chauffør hos De Blaa Omnibusser, Bjarne Larsen.

Han kører bus i Storkøbenhavn under Trafikselskabet Movia, der dækker Region Sjælland og Hovedstaden.

Han vil gerne have lukket bussens fordøre og spærret de forreste sæder af med en plasticstrimmel, så passagererne holder sig væk fra chaufførsædet. Fordørene har tidligere været lukket af hensyn til smittefaren, men Movia åbnede dem igen 29. juni.

Hos Movia skriver plandirektør Per Gellert i et mailsvar, at det vil medføre en række ulemper, hvis fordørene lukkes, så passagererne stiger ind midt i eller bagest i bussen.

- Chaufførerne vil blandt andet få vanskeligere ved at vejlede passagerne om kravet om at anvende mundbind i den kollektive trafik. Movia har heller ikke aktuelle planer om at indsætte flere billetkontrollører siger Per Gellert.

Han oplyser, at Movias retningslinje for chaufførerne er, at de skal vejlede passagerer, der stiger ind i bussen uden værnemidler, om, at der er krav om at anvende mundbind eller visir.

- Hvis en passager angiver at være omfattet af undtagelserne, skal chaufføren umiddelbart acceptere dette. Chaufførerne skal ikke afvise passagerer, der nægter at benytte mundbind eller visir, da dette vil kunne føre til en fysisk reaktion, som for alles skyld bør undgås, ikke mindst af hensyn til smittefaren, siger Per Gellert.