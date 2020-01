Movia bøjer sig for kritik af forsvindende mimrekort

Movia har orienteret minister om, at de vil lave en anden model

I forrige uge kom det frem, at Movia og de andre selskabet i sammenslutningen DOT havde planer om at udfase mimrekortet, som er en rabatordning for pensionister.

Men tiltaget mødte stor kritik, og DOT har nu besluttet at droppe planerne og finde en anden ordning.

Se også: Populært rabatkort forsvinder

Det oplyser Movia i et indlæg fra bestyrelsesformand Kirsten Jensen og næstformand Per Hovmand.

'Det gør ondt at læse om eksempler på borgere, der får over 400 pct. dyrere rejser med den kollektive transport,' skriver de blandt andet.

Mimrekortet er en ordning, der kun gælder øst for Storebælt, og ordningen skal derfor ændres, for at der er mere sammenhæng mellem priserne som følge af loven, skriver Movia.

'Men hurtigt indførte og meget store prisstigninger skaber usikkerhed om, hvad det vil betyde for den enkelte pensionists rejsemønster. Og når man laver så meget om, kalder det også på, at vi måske går lidt mere forsigtigt til værks, end vi i DOT først havde lagt op til,' lyder det i indlægget.

De forklarer, at med forslaget får 150.000 pensionister billigere rejser, mens 60.000 får dyrere rejser. 2000 personer får 200 procent dyrere rejser, som følge af tiltaget, og det erkender man altså nu hos Movia er for voldsomt.

Transportministeren blev derfor mandag aften orienteret om, at man vil udarbejde et forslag til en anden model, end den der er blevet lagt op til ved afskaffelsen af mimrekortet.

I den nye model vil der ifølge Movia både blive taget hensyn til de bekymringer, der er kommet frem, mens man 'på den anden side fastholder grundprincippet om, at pensionistrabatten skal komme alle de sjællandske pensionister til gavn, sådan som loven og Rigsrevisionen har påpeget'