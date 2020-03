Movia fjerner 200 reklamer uden varsel

Reklamer af erotisk karakter kan snart være fortid.

200 reklamer er blevet fjernet fra Movias busser, efter krænkede borgere klagede til Movia.

Reklamerne tilhører stripklubben Bada Bing på Gothersgade i København.

- Vi er blevet gjort opmærksom på reklamerne fra borgere, der har oplevet sig krænket over reklamernes indhold, siger Camilla Struckmann, der er kommunikationsdirektør hos Movia.

Movia vurderer, at reklamerne er i strid med deres reklameregler, i strid med god markedsføringsskik og i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer for kønsrelaterede reklamer.

Tildækkede bryster

Kasper Mortensen, der ejer Bada Bing og har betalt næsten en halv million for reklamerne, er uforstående over for situationen.

- Vi gør ekstra ud af at gøre reklamerne sobre, fordi vi godt ved, at det er en pirrelig branche, vi er i. Vi har helt tildækkede brystpartier på pigerne, siger Kasper Mortensen.

Ejeren af stripkluppen henviser også til, at Movias busser længe har kørt med reklamer fra privatklinikken Nygart, der reklamerer for plastikkirurgi ved at vise helt bare bryster.

1 af 2 Reklame for nye bryster hos Nygart. Foto: Francis Joseph Dean/Deanpictures 2 af 2 Reklame for nye bryster hos Nygart. Foto: Ritzau

Movia ønsker ikke at komme nærmere, hvorfor reklamerne er i strid med deres reklameregler, men henviser til 'god markedsføringsskik'. De afviser, at det er på grund af de krænkede borgere, at reklamerne fjernes.

- Jeg synes, vi bliver forskelsbehandlet helt vildt af Movia, fordi vi er en stripklub. Der er masser af andre reklamer med både bare bryster og piger i bikinier. Det er ligegyldigt, hvad vi gør, så er det ikke sobert nok, siger en frustreret Kasper Mortensen.

Indvendigt i HT-busserne har Bada Bing også video-reklamer, der overraskende nok ikke bliver fjernet.

Movia vasker hænder: 'Det er mediebureauets ansvar'

Movia fratager sig ansvaret for reklameindholdet på busserne og skyder i stedet skylden på medieselskabet Out of Home Media, der ejer reklamepladsen på Movias busser.

- Movias reklameregler indeholder ikke et forbud mod stripklubber, men vi stiller selvfølgelig krav om, at reklamer skal være lovlige og opfylde Movias reklameregler. Det er mediebureauets ansvar at rådgive annoncørerne godt, så de undgår at komme i denne her situation. De har ansvar for, at de reklamer, der sættes op, overholder Movias reklameregler, siger Camilia Struckmann.

Out of Home Media siger, at de selv vurderede reklamerne til at overholde alle retningslinjer. De var ikke klar over, at de ikke overholdt reglerne.

Almindeligvis henvender Out of Home Media sig kun til Movia, når der hersker tvivl.

- Movia har nu gjort os opmærksomme på, at de ikke mener, at reklamerne er inden for reglerne. Derfor har de bedt os om at tage reklamerne ned, og det gør vi, siger Henrik Sørensen, som er administrerende direktør hos Out of Home Media.

Han er usikker på, hvorfor reklamerne er blevet fjernet.

- Vi har i den konkrete sag ikke været i tvivl om reglerne, da der har kørt lignende tidligere. Det er et spørgsmål, om indholdet er stødende. Det har vi ikke ment. Man ser mindre her, end man ser på en dansk strand på en sommerdag, siger Henrik Sørensen og henviser til, at Out of Home Media blot gør, som de får besked på.

- Alle fremtidige reklamer af denne type vil komme til godkendelse hos Movia. Uanset om de har stor frakke og høj hat på, siger direktøren.

Samme reklamer i 2019 uden problemer

Bada Bing havde sidste år identiske reklamer på busserne. Disse blev ikke fjernet.

Det skyldes ifølge Movia, at de ikke modtog klager, hvorfor de ikke var opmærksomme på dem.

Derfor blev reklamerne ikke vurderet, selvom Movia nu påstår, at også de var i strid med reglerne. Også her sender Movia ansvaret videre.

- Vi må desværre konstatere, at Out of Home Media heller ikke overholdt reglerne i sagen fra 2019. Movia har ikke været bekendt med reklamen, som ikke gav anledning til kundereaktioner. Det gjorde reklamen fra i år, og på den baggrund har vi vurderet den, siger Camilla Struckmann.

Her ses en sammenligning af reklamerne fra 2019 til højre og 2020 til venstre:

Selvom Out of Home Media hentyder til, at der kan være tale om ny praksis, er Kasper Mortensen fra Bada Bing frustreret.

- Jeg føler mig snydt. Vi er blevet snydt af Out of Home Media. De har misligholdt vores aftale, så det er klart, at vi vil have vores penge retur. De har virkelig ført mig bag lyset. Vi har meldt til dem, at vi finder andre alternativer, lyder det fra en vred Kasper Mortensen.

- Situationen er uheldig, så det er vi kede af. Det er også derfor, at vi tager vores forholdsregler fremadrettet, så annoncøren ikke kommer i den situation igen, siger Henrik Sørensen fra Out of Home Media.

Reklamer fra Bada Bing kan findes andre steder i bybilledet, hvor det ikke er dømt som regelbrud. På den trafikerede Åboulevard har hængt et 25 meter langt og 4,5 meter højt banner.

På Åboulevard har dette kæmpe banner længe hængt. Det bryder - indtil videre - ikke reglerne. Privatfoto

Sagen kort: Bada Bing Stripklubben Bada Bing havde i to omgange i 2019reklamer på siden af Movias busser gennem mediefirmaet Out of Home Media. Det foregik uden problemer.

I 2020 startede samme reklamekampagne med identiske billeder i uge 7.

Krænkede borgere klagede til Movia, hvorfor reklamerne blev fjernet d. 21. februar. De nåede at være oppe i 12 dage.

Kasper Mortensen, der ejer Bada Bing, bemærker de manglende reklamer. Han tager kontakt til både Movia og medieselskabet Out of Home Media, der ikke kan give svar på situationen.

27. februar tager Kasper Mortensen kontakt til Ekstra Bladet.

28. februar Ekstra Bladet tager kontakt til Movia, og Movia kalder til internt hastemøde.

Movia fralægger sig ethvert ansvar, og vil ikke kommentere på, hvordan reklamerne overskrider deres regelsæt.

Out of Home Media vurderede i begge tilfælde, at reklamerne overholdt gældende retningslinjer, men fjernede reklamerne, da de blev bedt om det.

Forbrugerombudsmanden har endnu ikke taget stilling til sagen.

Hvis reklamen dømmes kønsdiskriminerende, kan det sætte en ny standard for kommerciel kommunikation ifølge Out of Home Media. Vis mere Luk