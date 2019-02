Movias formand kører ikke med bus

Kirsten Jensen, der er formand for busselskabet Movia, har ikke selv kørt med bus, siden hun besluttede at tage køreplanerne ned fra busstoppestederne

Movias formand, Kirsten Jensen, har ikke selv kørt med bus, siden hun besluttede at fjerne busplanerne på de 14.500 sjællandske busstoppesteder.

Det fortalte Kirsten Jensen, der er S-borgmester i Hillerød, uden for Movias hovedkontor i Valby i forbindelse med bestyrelsens beslutning om at sætte ruteplanerne op på busstoppestederne igen.

Foto: Philip Davali

- Hvornår har du sidst kørt i bus?

- Det gør jeg ... jeg kører lidt mere på cykel end med bus, og jeg kører lidt mere med s-tog end med bus. Det sker indimellem. Jeg benytter mig meget af offentlig transport ofte i forbindelse med cykel og tog.

- Jeg synes, det er et godt spørgsmål, du stiller mig, men når jeg nu fortæller dig, at jeg kører mest med cykel og tog, så vil jeg sige, at det er længe siden. Jeg har på et tidspunkt kørt ud fra Hillerød Rådhus med bus, så jeg følger med i, hvad der sker i den offentlige transport. Jeg cykler og kører meget i tog.

- Er det så ikke en vanskelig beslutning at træffe, når du ikke selv bruger bussen?

- Det synes jeg ikke, for vi har jo rigtig mange informationer om, hvordan kunderne opfatter os, så vi ved, hvordan folk henter deres information. Det, vi har gjort i dag, er at imødekomme dem, som umiddelbart har det svært med det digitale. Så vi ved, at vi imødekommer mange menneskers behov.

- Nu var jeg oppe i din kommune, Hillerød, og her var borgerne rigtig kede af, at de ikke kunne se, hvornår bussen kører. Hvorfor giver I dem kun ruteplanen tilbage?

- Ruteplanerne kommer tilbage, og det imødekommer den største efterspørgsel. Vi kommer også til at lægge køreplaner inde i bussen.

- Lige til sidst: Kan du virkelig ikke huske, hvornår du sidst har kørt i bus?

- Jeg har ikke kørt med bus det seneste år. Men indtil for godt et år siden pendlede jeg fra Hillerød til Frederiksberg i fire år, og der kørte jeg med 2A.

