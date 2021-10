Mudderløb for fuld gas

De 500 mænd, der lørdag deltog i den maskuline udgave af mudderløbet i Nørresundby og omegn, blev efterfølgende belønnet med en øl-fest for at have tilbagelagt 12 kilometer i løbesko og vådt og til slut sandsynligvis mudret tøj.

Arrangørerne siger, at ruten var otte kilometer lang for kvinderne, men en af deltagernes egen tracker sagde, at den var 9.5 kilometer lang. Foto: René Schütze

De 900 kvinder, der søndag fulgte trop og kæmpede sig igennem otte kilometers løb og forhindringer, foretrak noget anderledes at nyde tredje halvleg i svømmehallen og wellness-afdelingen i Nørresundby Idrætscenter.

- Mens mændene er ret fokuserede på konkurrenceelementet, så er langt de fleste af kvinderne mest af alt med for at hygge sig og nyde det sociale samvær, siger løbsleder Anne Louise Vanggaard om en af de kønsbaserede forskelle på 2021-udgaven af mudderløbet i Nørresundby.

Søndagen i det relativt milde og til tider solskinsdominerede vejr dannede således en tør og relativt lun ramme for den tredje udgave af 'Ladiies Mud Race', der grundet corona blev aflyst i fjor.

- Aaah, det er skønt, prustede et par af deltagerne, da de som nogle af de første var nået forholdsvis rene i mål og gik nærmest direkte ind i en skumcontainer, inden de blev spulet rene med en vandslange.

Der var skumbad og afspuling med vandslange, når deltagerne havde krydset målstregen. Foto: René Schütze

Trods anstrengelserne og turen igennem det smukke efterårslandskab, så kan man dog ikke ligefrem påstå, at deltagerne trængte særlig meget til skumbad og spuling.

Vejret for godt til mudder

- Vejret er nok for godt og har været for tørt på det seneste, forklarer løbsleder Anne Louise Vanggaard midt i travlheden med at registrere og servicere deltagere og tilskuere i målområdet.

De bedste tider fik 40-årige Helle Kristensen, der nåede i mål på 58,32 minutter. Rie Warghede brugte som den næsthurtigste en time, tre minutter og 48 sekunder på søndagsturen.

Enkelte deltagere faldt på halen i iveren efter at komme frem ad i de smukke landskaber ved Aalborg. Foto: René Schütze

De otte kilometer med naturlige og konstruerede forhindringer i det naturskønne, militære øvelsesterræn få kilometer fra centrum af Aalborg var planlagt, så deltagerne fik en 'mudret, beskidt, våd og anstrengende oplevelse', som det fremgår af arrangørernes oplæg, men mudder-masserne var som tidligere nævnt til at overse.

Deltagerne, som skal være fyldt 16 år, blev sendt afsted i grupper med cirka 50 deltagere med tre minutters mellemrum, og i det såkaldte trailløb henover eng, skov, sø og sump krævedes der også en vis koncentration og evner til at bruge andre muskelgrupper end benene, når forhindringer skulle forceres.

Uanset det gode vejr og den relativt nemmere rute i sammenligning med de foregående år, så var det ikke for sarte sjæle at løbe i Nørresundby søndag. Foto: René Schütze

- Man behøver ikke at skulle være i super form, men ruten kræver, at deltagerne er i en nogen lunde god, fysisk forfatning. Ingen er dog tvunget til at skulle forcere forhindringer, de ikke er trygge ved at gå i clinch med, fortæller Anne Louise Vanggaard.

Højt skum og lavvande

37-årige Rikke Thinggaard fra Randers, til højre i billedet med sine briller i hænderne, var med i løbet i Aalborg for første gang, og som barslende med en søn på kun 11 uger var formen dårlig, selvom hun er en erfaren løber med flere orienteringsløb i bagagen.

- Der var masser af vand, men ja, der manglede mudder, medgiver Rikke Thanggaard, der dog alligevel nød skumcontaineren og afspulingen med vandslange efter at have krydset målstregen i tiden en time og 47 minutter.

- Jeg deltager gerne igen næste år, for det er et godt terræn med gode forhindringer. Arrangørerne bør dog rette fra otte til ni og en halv kilometer som distance. Det er i hvert fald, hvad min egen kilometertæller oplyser som længden på løbet, siger Rikke Thanggaard, der fik et blåt mærke på underarmen.

Janni Michelsen, længst til venstre i billedet, nød sammen med veninderne Janne Skov Kristensen, Janni Mathiasen og Heidi Gjøderum Stouby ligeledes det gode oktobervejr, da hun for tredje gang af tre mulige deltog i den nordjyske udgave af mudderløbet.

- Jeg manglede den der mudderpøl fra de foregående år, som var lidt af en udfordring at komme igennem, siger den Janni Michelsen, der løbetræner et par gange om ugen både på landevej og i terræn.

- Man kan jo se på vores hvide T-shirts, at forhindringerne måske var lidt for 'nemme' i år, men omvendt giver det også løbet en bredere deltagerskare, bemærkede den 46-årige pædagog fra Aabybro, som også sætter det sociale i højsædet trods sin baggrund som trænet løber.

- Jeg synes faktisk, at det er lidt diskriminerende, at arrangørerne har fokus på øl til mændene og wellness til os kvinder. Hvorfor ikke både og. Jeg ville da gerne have et glas alkohol af en slags, når vi er i mål, tilføjer Janni Michelsen.

